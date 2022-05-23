Международный бизнес-центр блокчейна появится в южнокорейском Пусане

По сообщениям сетевых источников, в Южной Корее реализуется проект по строительству Международного бизнес-центра блокчейна (BIBC) в городе Пусан, который ещё в 2019 году был объявлен блокчейн-зоной, свободной от регулирования.

Согласно имеющимся данным, на площадке этого центра крупные предприятия, финансовые компании и стартапы, желающие опробовать технологии блокчейна, смогут проводить эксперименты без каких-либо ограничений. В общей сложности 15 компаний и стартапов, включая Medium, NHN, Tesla Korea и Panda Korea, участвуют в проекте с 2019 года, а строительство BIBC планируется завершить к 2023 году.

Власти Пусана активно сотрудничают с правительством страны, стремясь предоставить помощь в проведении исследований и разработок, а также выделяя субсидии и вводя налоговые льготы для участников проекта. В настоящее время около 30 компаний рассматривают возможность переноса своих штаб-квартир или создания филиалов в исследовательском центре в Пусане после того, как строительство BIBC будет завершено. Ожидается, что этот объект сможет привлечь в город более 100 компаний-разработчиков, связанных с созданием блокчейн-технологий, что поможет в создании полноценного промышленного центра.