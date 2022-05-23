VK запустила службу «Найди меня» для поиска людей

Компания VK предложила новый сервис для поиска людей. Как сообщает РИА «Новости», приложение на платформе VK Mini Apps позволяет найти человека, даже если у пользователя отсутствуют его контакты, или информации слишком мало.

Неизвестно, насколько при этом учитываются интересы людей, если те не особенно стремятся быть найденными. Функционально приложение в чём-то превосходит, а в чём-то уступает возможностям обычного поиска в соцсети. Сервис позволяет искать людей по профилям 100 млн человек, причём речь идёт не только о пользователях сети «ВКонтакте», но и об «Одноклассниках».

Для поиска достаточно заполнить графы с именем, фамилией человека, его приблизительным возрастом и другими данными, будь то город или район проживания. Хотя сервис разрабатывался самой платформой «ВКонтакте», пока неизвестно, чем он лучше поиска в самой социальной сети с использованием многочисленных фильтров — за тем исключением, что искать теперь можно и по сети «Одноклассники».

Недавно британский суд принял решение о штрафе в отношении Clearview AI, собирающей базы данных миллиардов пользователей Сети для последующей идентификации и мониторинга их поведения. Помимо прочего британский регулятор постановил удалить из базы изображения всех жителей Британии, собранные в том числе и в соцсетях. Впрочем, сервису «Найди меня» крайне далеко до подобной функциональности.