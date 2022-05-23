Motorola подтвердила выход в июле смартфона с 200-Мп камерой

Хотя сообщения о возможном анонсе 10 мая смартфона Moto с 200-мегапиксельной камерой не подтвердились, слухи о разработке компанией Motorola флагманского устройства с мощной камерой оказались правдой, и это получило официальное подтверждение.

В понедельник Motorola China сообщила в социальной сети Weibo, что аппарат Moto с 200-мегапиксельной камерой выйдет в июле. Хотя в тизере не указано официальное название смартфона, можно предположить, что речь идёт об устройстве с кодовым именем Motorola Frontier, слухи о котором уже продолжительное время курсируют в Сети.

За неделю до этого Motorola раскрыла планы выпустить телефон на базе нового чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1. Согласно слухам, Motorola Frontier будет работать на чипсете Qualcomm SM8475, что является кодовым названием Snapdragon 8 Plus Gen 1. То есть, смартфон с 200-мегапиксельной камерой, указанный в тизере, скорее всего и есть тот аппарат, о котором Motorola сообщила на прошлой неделе.

По данным источников, Frontier оснащён 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. На его задней панели находится тройная камера с основным 200-мегапиксельным сенсором (возможно — Samsung ISOCELL HP1), сверхширокоугольным модулем на 50 мегапикселей и 12-мегапиксельным датчиком с телеобъективом.

Также сообщается, что батарея смартфона ёмкостью 4500 мА·ч получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной зарядки мощностью до 50 Вт.