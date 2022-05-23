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Huawei представила 16-дюймовый ноутбук MateBook 16s на процессоре Intel Core i9-12900H

Компания Huawei сегодня представила в Китае ноутбук MateBook 16s. Производитель заявил, что новинка является первым лэптопом на базе платформе Intel Evo, в котором используется флагманский 14-ядерный процессор Core i9-12900H с частотой до 5 ГГц. Компания также готова предложить версии ноутбука попроще — на базе Core i5 и Core i7 поколения Alder Lake.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Ноутбук получил 16-дюймовый сенсорный дисплей с соотношением сторон 3:2, поддержкой разрешения 2520 × 1680 пикселей и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Показатель точности цветопередачи экрана находится на уровне Delta E<1. Экран обладает яркостью 300 кд/м2. Дискретной видеокартой лэптоп не наделён. За графику здесь отвечает встроенный GPU Iris Xe процессоров Alder Lake.

Отмечается, что новинка в флагманской комплектации на 26 % быстрее MacBook 16 Pro на базе процессора Apple M1 Max, а также до 50 % быстрее лэптопа на базе Core i7-1260P.

В оснащение лэптопа входит веб-камера с поддержкой разрешения Full HD, два разъёма USB Type-C, один из которых с интерфейсом Thunderbolt 4 (можно подключить внешнюю видеокарту), два USB 3.2 Gen 1 Type-A, а также один HDMI. Корпус новинки цельнометаллический. Ноутбук получил батарею на 84 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки. Аккумулятор восполняет заряд до 50 % за 30 минут. Толщина Huawei MateBook 16s составляет 17,8 мм, а вес равен 1,99 кг.

Версию MateBook 16s с чипом Core i5, 16 Гбайт ОЗУ и твердотельным накопителем объёмом 512 Гбайт компания оценила в $1045. Вариант на базе Core i7 с такими же характеристиками оценён в $1195. Флагманскую модель на базе Core i9-12900H, с 16 Гбайт ОЗУ и SSD объёмом 1 Тбайт производитель оценил в $1495. В Китае розничные продажи новинки стартуют 6 июня.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: huawei, matebook, alder lake
huawei, matebook, alder lake
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