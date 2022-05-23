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Видео: список целевых платформ и отрывки игрового процесса в новом трейлере экшен-приключения I, the Inquisitor

Независимая польская студия The Dust, основанная выходцами из Techland и CD Projekt RED, представила новый трейлер и список целевых платформ своего фэнтезийного экшен-приключения I, the Inquisitor.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Напомним, о I, the Inquisitor разработчики впервые в подробностях рассказали ещё осенью 2020 года, однако с тех пор игра удостоилась лишь одного трейлера — тот ролик дебютировал в мае 2021-го.

Обнародованный новый трейлер I, the Inquisitor называют анонсирующим, но по сути игра уже была представлена. Теперь же стало известно, что она планируется к выходу на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Когда именно, не уточняется.

I, the Inquisitor создаётся по мотивам книжного цикла «Я, инквизитор» польского писателя-фантаста Яцека Пекары (Jacek Piekara). В рамках его вселенной Иисус сошёл с креста и в яростном огне утопил в крови Иерусалим.

Игрокам в роли божьего инквизитора Мордимера Маддердина предстоит раскрывать преступления в городе Кенигштайн. Обещают сложные моральные решения, пытки как способ разговорить подозреваемого и завязанную на мечах боевую систему.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: i, the inquisitor, the dust, приключенческий экшен
i, the inquisitor, the dust, приключенческий экшен
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