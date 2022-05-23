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Instagram* создала эксклюзивные шрифты Instagram* Sans — он позволит отличить Reels от TikTok

Социальная сеть Instagram* объявила о большом «обновлении бренда», по сути освежив некоторые маркетинговые материалы и слегка скорректировав логотипы. Тем не менее, имеется и довольно важное изменение — компания приняла решение широко использовать собственные эксклюзивные шрифты Instagram* Sans как в маркетинге, так и в приложениях.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Instagram*

Утверждается, что источником вдохновения при создании Instagram* Sans послужил логотип Instagram*, а сам шрифт отражает приверженность компании к «простоте и искусству». В значительной степени вдохновение черпалось в комбинации прямоугольников и окружностей, которые Instagram*, комбинируя английские значения этих слов, называет squircles (объединение слов squares и circles — прямоугольники и круги).

Большинство из образцов шрифта Instagram* действительно выполнены в удобной для восприятия с экрана стилистике sans-serif без засечек. В Instagram* заявили, что компания работала с лингвистами для подбора оптимального варианта, хорошо отображающегося в настолько большом количестве языков, насколько это возможно, включая такие необычные, как тайский или японский.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Instagram*

Если в некоторых шрифтах буквы выделяются только отдельными необычными элементами, то в Instagram* Sans Script отдельные символы выглядят действительно необычно, сохраняя при этом приятные для взгляда формы. При этом некоторые сочетания символов вообще не похожи на классические буквы.

Главное, что это имеет шрифт Instagram* — особую самобытность. В частности, в компании рассчитывают, что пользователи опробуют шрифты в сервисах Stories и Reels, в которых субтитры и подписи, написанные шрифтом Sans Script, никак нельзя будет спутать с видео из TikTok. По мере того, как вертикальные видео становятся нормой, наблюдается некоторая тенденция к усреднению оформления социальных сетей, поэтому новое дизайнерское решение позволит «оживить» картину.

Главный вопрос по-прежнему остаётся в том, как пользователи воспримут новый дизайн. В Meta*, неоднократно сталкивавшейся в «бунтами» пользователей, связанными с редизайном интерфейса социальной сети, как никто знают, какое влияние могут оказать изменения на восприятие пользователей. Возможно именно поэтому Instagram* начинает вводить изменения дизайна очень постепенно. Тем не менее пользователям, вероятно, не стоит удивляться скорому повсеместному появлению squircles.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Социальные сети, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: ii, шрифт, социальная сеть
ii, шрифт, социальная сеть
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