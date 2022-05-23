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Студия-разработчик последних Deus Ex могла выпустить свою Final Fantasy XV, но Square Enix передумала

Бывший художественный руководитель Eidos Montreal Джонатан Жак-Беллет (Jonathan Jacques-Belletete) в недавнем интервью TrueAchievements рассказал, как канадская студия чуть было не стала разработчиком Final Fantasy XV.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

Напомним, Final Fantasy XV провела в разработке около 10 лет и успела подвергнуться почти полной перезагрузке и смене движка. Игра вышла в ноябре 2016 года от команды Business Division 2 под руководством Хадзимэ Табаты (Hajime Tabata).

По словам Жак-Беллета, на определённом этапе Square Enix решила доверить создание игры Eidos Montreal, уже выпустившей к тому времени Deus Ex: Human Revolution и взявшейся за Deus Ex: Mankind Divided, но впоследствии передумала.

«Потом мы попробовали взяться за Final Fantasy XV, но [в Square Enix] решили вернуть её обратно в Японию. Думаю, это была крупная ошибка, но такова правда. Наша [версия] была очень и очень крутой», — заявил Жак-Беллет.

Слухи о том, что Eidos Montreal разрабатывала собственную Final Fantasy, ходили с 2018 года. По данным блогера Super BunnyHop (см. видео выше), у команды были художественные наброски и базовая идея гейм-дизайна.

Final Fantasy по версии Eidos Montreal якобы должны была стать ролевой игрой в формате космической оперы, с завязанным на фракталах визуальным стилем и любовным треугольником в сюжете.

Final Fantasy XV в итоге разошлась по миру в количестве свыше 10 млн копий, а Eidos Montreal вместе с другими западными активами Square Enix была продана шведскому холдингу Embracer Group.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: final fantasy xv, square enix, eidos montreal, ролевой экшен
final fantasy xv, square enix, eidos montreal, ролевой экшен
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