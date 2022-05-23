3DNews Новости Software Анонс Take-Two завершила приобретение Zynga за...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр

Американское издательство Take-Two Interactive объявило о завершении анонсированной в январе сделки по приобретению крупного разработчика мобильных и онлайновых игр Zynga за $12,7 млрд.

Источник изображения: Take-Two Interactive

Источник изображения: Take-Two Interactive

Zynga была основана в 2007 году и за прошедшее с тех пор время успела достичь 5 млрд суммарных загрузок своих игр более чем в 175 странах и регионах. Среди наиболее крупных франшиз компании — FarmVille, Words With Friends и другие.

«Мы рады завершить наше объединение с Zynga, которое станет ключевым шагом к многократному увеличению наших заработков от мобильного сегмента — самого быстро растущего в интерактивных развлечениях — и предоставит нам значительные синергии ресурсов и возможности для получения прибыли», — заявил главный исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick).

Источник изображения: Zynga

Источник изображения: Zynga

Гендиректор Zynga Фрэнк Гибо (Frank Gibeau) добавил, что его компания находится в предвкушении «следующего поколения мобильных платформ, условно-бесплатных развлечений и разнообразных игр» в своей истории.

Сделка Take-Two Interactive и Zynga пока считается самой крупной в видеоигровой индустрии, однако к 30 июня 2023 года может уступить это звание поглощению Microsoft издательства Activision Blizzard за $68,7 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tiny Tina’s Wonderlands показала лучший старт для новой франшизы 2K за последние годы
Take-Two подешевела на 13 % после новости о поглощении Zynga
Take-Two Interactive купит Zynga за $12,7 млрд
В Delivery Club обнаружена утечка данных о заказах пользователей
Космос в облаке: теперь в Eve Online можно играть в браузере на ПК и планшетах
Тактическая ролевая игра Gloomhaven доберётся до консолей в следующем году
Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Анонс,
Теги: zynga, take-two interactive
zynga, take-two interactive
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 27
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 22
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 12

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA заявило, что обнаруженная на Марсе «дверь» имеет естественное происхождение
AMD представила Ryzen 7000 — 5-нм процессоры на Zen 4 с новым сокетом, частотой выше 5,5 ГГц и графикой RDNA 2
Телескоп «Хаббл» заглянул в таинственное «игольное ушко» карликовой спиральной галактики NGC 247
AMD подвела итоги эпохи Socket AM4: более 125 моделей процессоров, которые разошлись тиражом 70 млн
Huawei представила 16-дюймовый ноутбук MateBook 16s на процессоре Intel Core i9-12900H
Демоверсия вдохновлённого The Legend of Zelda экшена XEL стала доступна для скачивания в Steam 2 мин.
Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр 30 мин.
Instagram создала эксклюзивные шрифты Instagram Sans — он позволит отличить Reels от TikTok 59 мин.
Студия-разработчик последних Deus Ex могла выпустить свою Final Fantasy XV, но Square Enix передумала 60 мин.
Видео: список целевых платформ и отрывки игрового процесса в новом трейлере экшен-приключения I, the Inquisitor 2 ч.
Clearview AI оштрафовали на $9,5 млн и обязали удалить данные жителей Великобритании 4 ч.
Минцифры хочет ограничить разработку ПО госсектором для повышения заработка IT-компаний 5 ч.
Президент Европейского центробанка назвала криптовалюты бесполезными и ничем не обеспеченными 5 ч.
Большое обновление эмулятора PCSX2: тёмная тема, поддержка DualShock 4 и DualSense, улучшенный интерфейс 6 ч.
Шаги Microsoft в ответ на жалобы европейских облачных провайдеров посчитали недостаточными 7 ч.
Samsung рассказала о 4K-мониторах Odyssey Neo G8 и Odyssey Neo G7 на базе Mini LED — первый оценён в $1500 14 мин.
Intel построит за $700 млн огромную лабораторию для разработки систем охлаждения для ЦОД будущего 34 мин.
MediaTek представила 6-нм процессоры Dimensity 1050, Dimensity 930 и Helio G99 для смартфонов среднего уровня 41 мин.
Kingston представила IronKey Vault Privacy 80 — внешний SSD с сенсорным экраном и криптографической защитой 3 ч.
MediaTek анонсировала чипы Wi-Fi 7 для корпоративных и потребительских продуктов 3 ч.
Motorola подтвердила выход в июле смартфона с 200-Мп камерой 3 ч.
Международный бизнес-центр блокчейна появится в южнокорейском Пусане 4 ч.
Intel в конце августа расскажет о процессорах Meteor Lake и Arrow Lake 5 ч.
На этой неделе к Земле приблизится самый большой в 2022 году астероид 5 ч.
ASUS представила флагманскую плату ROG Crosshair X670E для процессоров Ryzen 7000 6 ч.