Oppo представила серию смартфонов Reno8 с чипами Snapdragon 7 Gen 1, Dimensity 1300 и 8100 Max

Oppo представила новую серию смартфонов Reno8, включающую три модели: базовый Reno8 на чипе MediaTek Dimensity 1300, более продвинутый Reno8 Pro на базе представленного недавно Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и самый мощный Reno8 Pro+ на Dimensity 8100 Max.

Старшая модель Reno8 Pro+ оснащена 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и вырезом для 32-мегапиксельной селфи-камеры с поддержкой автофокусировки, эксклюзивной функции для Pro+. Ещё одна особенность модели — тонкие рамки вокруг экрана: толщина верхней и нижней составляет 2,37 мм, боковых — 1,4 мм.

Вместе с Dimensity 8100 Max на борту смартфона имеется до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 на 256 Гбайт. На задней панели размещена тройная камера, включающая основной 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766 (1/1,56 дюйма, 1,0 мкм), сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и 2-Мп датчик для макросъёмки. Эффективное шумоподавление с искусственным интеллектом и запись 4K Ultra Night Video обеспечивает чипсет собственной разработки NPU MariSolicon X.

Аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт. Смартфон работает под управлением Android 12 с интерфейсом ColorOS 12.1.

Oppo Reno8 Pro+ поступит в продажу в Китае 1 июня в сером, чёрном и зелёном цвете. Базовая модель с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти получила цену 3699 юаней ($556), а версия с 12/256 Гбайт памяти — 3999 юаней ($600).

Oppo Reno8 Pro — первый коммерчески доступный смартфон с новым чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Его дополняет чипсет Oppo NPU MariSolicon X. Смартфон оснащён такой же основной камерой, как у модели Reno8 Pro+. Селфи-камера тоже на 32 Мп, но здесь нет поддержки автофокуса.

Reno8 Pro оборудован 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц. Остальные характеристики включают ОС Android 12 с программной оболочкой ColorOS 12.1, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Reno8 Pro будет доступен в Китае в синем, чёрном и градиентном цвете. Базовая модель с 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гбайт будет предлагаться по цене 2999 юаней ($450), версия с 8/256 Гбайт памяти стоит 3199 юаней ($481), модель с 12/256 Гбайт памяти — 3499 юаней ($525).

Самая доступная в серии модель Reno8 получила AMOLED-экран с диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Спецификации устройства включают чип MediaTek Dimensity 1300, тройную основную камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором и двумя 2-мегапиксельными датчиками для макросъёмки и измерения глубины сцены.

Смартфон работает под управлением ОС Android 12 с программной оболочкой ColorOS 12.1. Аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч обладает поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт.

Базовая версия Reno8 поступит в продажу в Китае 1 июня. Стоимость модели с 8/128 Гбайт памяти равна 2499 юаней ($375), модель с 12/256 Гбайт памяти обойдётся в 2999 юаней ($450).