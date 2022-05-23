Демоверсия вдохновлённого The Legend of Zelda экшена XEL стала доступна для скачивания в Steam

Разработчики из студии Tiny Roar совместно с издательством Assemble Entertainment объявили о выпуске в Steam бесплатной демоверсии научно-фантастического приключенческого экшена XEL.

Выпуск ознакомительной версии экшена XEL состоялся в рамках фестиваля Indie Live Expo 2022. Кусочек будущей игры может предложить полчаса напряжённых стычек с врагами, включая битву с первым боссом.

Разработчики XEL, по их собственным заявлениям, вдохновлялись серией The Legend of Zelda. По сюжету корабль главной героини Рид (Reid) терпит крушение в загадочном мире под названием XEL, который попал во временную аномалию и переживает бесконечные бедствия. Протагонистке нужно будет вернуть себе память, раскрыть тайны прошлого и разорвать порочный круг.

Игра выйдет летом текущего года на ПК (Steam, GOG) и Nintendo Switch, а позже появится на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.