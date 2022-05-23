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Samsung рассказала о 4K-мониторах Odyssey Neo G8 и Odyssey Neo G7 на базе Mini LED — первый оценён в $1500

В начале года, на выставке CES 2022 компания Samsung представила изогнутый монитор Odyssey Neo G8. Он оказался одним из первых дисплеев с поддержкой разрешения 4K и частоты обновления выше 144 Гц, а именно 240 Гц. Сегодня компания поделилась новыми подробностями о данной новинке, а также рассказала о его младшей версии под именем Odyssey Neo G7.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

Во-первых, производитель сообщил, что Odyssey Neo G8 получит рекомендованный ценник в $1500. На американском рынке новинка должна появиться в июне. Ещё в январе этого года было известно, что Odyssey Neo G8 предложит 31,5-дюймовый экран с радиусом кривизны 1000R, временем отклика 1 мс и подсветкой Quantum Mini LED. Сегодня производитель уточнил, что дисплей содержит 1196 локальных зон подсветки. Благодаря этому динамическая контрастность экрана составляет 1 000 000:1, при этом панель предлагает 4096 шагов настройки подсветки. Пиковая яркость экрана составляет 2000 кд/м2, а типичная — 350 кд/м2. Дисплей сертифицирован согласно стандарту DisplayHDR 1000.

Также новинка поддерживает технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, оборудована двумя разъёмами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и набором из двух USB 3.0 Type-A. Подставка монитора эргономичная, позволяет настроить высоту, угол наклона и поворота экрана, а также ориентацию (портретную/горизонтальную). В соответствии с игровой природой всей серии мониторов Odyssey модель Neo G8 оснащена RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с другими комплектующими ПК.

Samsung Odyssey Neo G7

Samsung Odyssey Neo G7

Производитель также готовит к выпуску младшую модель Odyssey Neo G7. Она тоже имеет размер 31,5 дюйма, поддержку разрешения 4K, подсветку Quantum Mini LED с 1196 локальными зонами затемнения, однако поддерживает «только» 165 Гц частоты обновления. Типичная яркость дисплея Odyssey Neo G7 составляет те же 350 кд/м2. А вот пиковая вполовину меньше, чем у модели Odyssey Neo G8 и составляет 1000 кд/м2.

Большинство остальных характеристик Odyssey Neo G7 аналогичны старшей модели. Здесь и изогнутый экран с радиусом кривизны 1000R, и такой же показатель динамической контрастности, времени отклика, совместимость с технологией Adaptive-Sync, а также идентичный набор разъёмов. Дополнительной отличительной особенностью между моделями является их цвет. Odyssey Neo G7 будет поставляться в чёрном, а Odyssey Neo G8 — в белом. К сожалению, о стоимости и доступности младшей модели пока ничего неизвестно.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: samsung, мониторы, odyssey neo g8, odyssey neo g7
samsung, мониторы, odyssey neo g8, odyssey neo g7
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