Авторы Sniper Elite 5 раскрыли системные требования и рассказали про стелс в игре

Британский издатель и разработчик Rebellion в сервисе Steam представил полные системные требования и новый геймплейный ролик своего снайперского экшена Sniper Elite 5 в антураже Второй мировой войны.
Как стало известно, для запуска Sniper Elite 5 на ПК будет достаточно процессора уровня Intel Core i3-8100, 8 Гбайт оперативной памяти и совместимой с DirectX 12 видеокарты объёмом 4 Гбайт.
Системные требования Sniper Elite 5 выглядят следующим образом:
Минимальные требования
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: Intel Core i3-8100 или не хуже;
- видеокарта: совместимость с DirectX 12, 4 Гбайт памяти;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- версия DirectX: 12;
- место на накопителе: 85 Гбайт.
Рекомендуемые требования
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: Intel Core i5-8400 или не хуже;
- видеокарта: совместимость с DirectX 12, 6 Гбайт памяти;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- версия DirectX: 12;
- место на накопителе: 85 Гбайт.
Что касается геймплейного ролика, то в четырёхминутном видео под названием The Art of Stealth разработчики рассказывают о возможностях скрытного прохождения: нелетальные патроны, стелс-добивания, альтернативные маршруты на уровнях.
Sniper Elite 5 поступит в продажу 26 мая для PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Game Pass. Обещают сюжетную кампанию, сетевые режимы, полный кроссплей и продвинутую физику стрельбы.
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