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Авторы Sniper Elite 5 раскрыли системные требования и рассказали про стелс в игре

Британский издатель и разработчик Rebellion в сервисе Steam представил полные системные требования и новый геймплейный ролик своего снайперского экшена Sniper Elite 5 в антураже Второй мировой войны.

Источник изображения: Rebellion

Источник изображения: Rebellion

Как стало известно, для запуска Sniper Elite 5 на ПК будет достаточно процессора уровня Intel Core i3-8100, 8 Гбайт оперативной памяти и совместимой с DirectX 12 видеокарты объёмом 4 Гбайт.

Системные требования Sniper Elite 5 выглядят следующим образом:

Минимальные требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i3-8100 или не хуже;
  • видеокарта: совместимость с DirectX 12, 4 Гбайт памяти;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на накопителе: 85 Гбайт.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-8400 или не хуже;
  • видеокарта: совместимость с DirectX 12, 6 Гбайт памяти;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • версия DirectX: 12;
  • место на накопителе: 85 Гбайт.

Что касается геймплейного ролика, то в четырёхминутном видео под названием The Art of Stealth разработчики рассказывают о возможностях скрытного прохождения: нелетальные патроны, стелс-добивания, альтернативные маршруты на уровнях.

Sniper Elite 5 поступит в продажу 26 мая для PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Game Pass. Обещают сюжетную кампанию, сетевые режимы, полный кроссплей и продвинутую физику стрельбы.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: sniper elite 5, rebellion, шутер, стелс
sniper elite 5, rebellion, шутер, стелс
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