Авторы Sniper Elite 5 раскрыли системные требования и рассказали про стелс в игре

Британский издатель и разработчик Rebellion в сервисе Steam представил полные системные требования и новый геймплейный ролик своего снайперского экшена Sniper Elite 5 в антураже Второй мировой войны.

Как стало известно, для запуска Sniper Elite 5 на ПК будет достаточно процессора уровня Intel Core i3-8100, 8 Гбайт оперативной памяти и совместимой с DirectX 12 видеокарты объёмом 4 Гбайт.

Системные требования Sniper Elite 5 выглядят следующим образом:

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i3-8100 или не хуже;

видеокарта: совместимость с DirectX 12, 4 Гбайт памяти;

оперативная память: 8 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 85 Гбайт.

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8400 или не хуже;

видеокарта: совместимость с DirectX 12, 6 Гбайт памяти;

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 85 Гбайт.

Что касается геймплейного ролика, то в четырёхминутном видео под названием The Art of Stealth разработчики рассказывают о возможностях скрытного прохождения: нелетальные патроны, стелс-добивания, альтернативные маршруты на уровнях.

Sniper Elite 5 поступит в продажу 26 мая для PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Game Pass. Обещают сюжетную кампанию, сетевые режимы, полный кроссплей и продвинутую физику стрельбы.