Huawei представила недорогой 23,8-дюймовый монитор MateView SE с режимом электронной книги

Вместе с новыми ноутбуками серии MateBook компания Huawei представила недорогой 23,8-дюймовый монитор MateView SE. Новинка оснащена IPS-панелью с соотношением сторон 16:9 и поддержкой разрешения 1920 × 1080 пикселей.

Модель MateView SE поддерживает технологию AMD FreeSync. Заявленная максимальная частота обновления дисплея составляет 75 Гц. Яркость экрана равна 250 кд/м2, показатель контрастности — 1000:1. Обеспечивается 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 100 % sRGB.

Любопытной особенностью MateView SE является поддержка режима изображения eBook Mode. При его включении картинка становится чёрно-белой и имитирует дисплей E Ink для удобства чтения.

В оснащение монитора входит по одному разъёму HDMI и DisplayPort. Производитель также предусмотрел для MateView SE эргономичную подставку с возможностью поворачивать дисплей из горизонтального в вертикальное (портретное) положение. Кроме того, позволяется увеличивать до 110 мм высоту дисплея и наклонять экран на 18 градусов.

В базовой версии MateView SE комплектуется обычной подставкой без регулировок. Эту модель компания оценила в 120 долларов. За версию с эргономичной подставкой просят 135 долларов.