Поддержка трофеев в рамках PS Plus подтверждена ещё для нескольких классических игр, включая Ape Escape и Wild Arms

Блогер Wario64 обратил внимание, что на сайте Exophase появились списки трофеев ещё нескольких классических игр, которые будут доступны в рамках обновлённой подписки PlayStation Plus.

Напомним, на прошлой неделе поддержку достижений в оригинальной Syphon Filter на PS4 и PS5 подтвердила студия Bend, а теперь стало известно о появлении системы в Ape Escape, I.Q.: Intelligent Qube, Hot Shots Golf и Wild Arms.

В самое ближайшее время информации о классических играх в PS Plus станет ещё больше: сегодня, 23 мая, обновлённый сервис заработал на территории азиатского региона (не считая Японию).

Доступ к классическим играм получат абоненты плана PS Plus Premium (Deluxe). Избранные проекты с PS1 и PSP предложат обновлённый интерфейс, свободные сохранения и перемотку времени назад.

Европейский (и предположительно российский) запуск итерации PlayStation Plus, включающей три тарифных плана вместо одного, ожидается 23 июня. До этого числа сервис появится в Японии (1 июня), Северной и Южной Америках (13 июня).