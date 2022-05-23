Xbox отказалась от лицензии на «Человека-паука», что позволило PlayStation забрать эксклюзивность себе

В книге Стивена Л. Кента (Steven L. Kent) The Ultimate History of Video Games Vol. 2 («Полнейшая история видеоигр. Том 2», — пер.) исполнительный вице-президент и глава Marvel Games Джей Онг (Jay Ong) рассказал о том, что Microsoft отказалась от возможности выпускать игры по супергеройской лицензии.

Как рассказал Онг, Marvel Games разорвала отношения с Activision в поисках лучшего партнёра, поскольку была недовольна качеством игр про Человека-паука. Обе компании договорились о досрочном расторжении лицензионного соглашения. Выбор Marvel Games пал на Microsoft (Xbox) и Sony Interactive Entertainment (PlayStation), чтобы узнать, заинтересована какая-либо из них в заключении эксклюзивного контракта.

Стратегия Microsoft, как вспоминал Онг, фокусировалась на собственной интеллектуальной собственности. Поэтому корпорация решила отказаться от предложения. Sony Interactive Entertainment оказалась более сговорчивой. На встрече с двумя топ-менеджерами PlayStation Адамом Бойсом (Adam Boyes) и Джоном Дрейком (John Drake) в августе 2014 года Онг сказал о цели «победить» Batman: Arkham и выпустить одну или несколько игр, которые могли бы способствовать продажам платформы.

В ответ Sony Interactive Entertainment предложила сделать высокобюджетную эксклюзивную для PlayStation игру про Человека-паука и передала проект студии Insomniac Games, которая в то время была независимой, но считалась одним из самых важных партнёров.

В результате получилась Marvel’s Spider-Man, которая заслужила широкое признание и разошлась тиражом более 20 млн копий, а продажи её ответвления Marvel’s Spider-Man: Miles Morales составили 6,5 млн копий. В настоящее время проект является одним из самых успешных релизов Sony Interactive Entertainment с точки зрения выручки.

Сейчас Insomniac Games работает над Marvel’s Spider-Man 2 и Marvel’s Wolverine, которые выйдут эксклюзивно на PlayStation 5.