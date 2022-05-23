3DNews Новости Software PlayStation Xbox отказалась от лицензии на «Человека...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Xbox отказалась от лицензии на «Человека-паука», что позволило PlayStation забрать эксклюзивность себе

В книге Стивена Л. Кента (Steven L. Kent) The Ultimate History of Video Games Vol. 2 («Полнейшая история видеоигр. Том 2», — пер.) исполнительный вице-президент и глава Marvel Games Джей Онг (Jay Ong) рассказал о том, что Microsoft отказалась от возможности выпускать игры по супергеройской лицензии.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Как рассказал Онг, Marvel Games разорвала отношения с Activision в поисках лучшего партнёра, поскольку была недовольна качеством игр про Человека-паука. Обе компании договорились о досрочном расторжении лицензионного соглашения. Выбор Marvel Games пал на Microsoft (Xbox) и Sony Interactive Entertainment (PlayStation), чтобы узнать, заинтересована какая-либо из них в заключении эксклюзивного контракта.

Стратегия Microsoft, как вспоминал Онг, фокусировалась на собственной интеллектуальной собственности. Поэтому корпорация решила отказаться от предложения. Sony Interactive Entertainment оказалась более сговорчивой. На встрече с двумя топ-менеджерами PlayStation Адамом Бойсом (Adam Boyes) и Джоном Дрейком (John Drake) в августе 2014 года Онг сказал о цели «победить» Batman: Arkham и выпустить одну или несколько игр, которые могли бы способствовать продажам платформы.

В ответ Sony Interactive Entertainment предложила сделать высокобюджетную эксклюзивную для PlayStation игру про Человека-паука и передала проект студии Insomniac Games, которая в то время была независимой, но считалась одним из самых важных партнёров.

В результате получилась Marvel’s Spider-Man, которая заслужила широкое признание и разошлась тиражом более 20 млн копий, а продажи её ответвления Marvel’s Spider-Man: Miles Morales составили 6,5 млн копий. В настоящее время проект является одним из самых успешных релизов Sony Interactive Entertainment с точки зрения выручки.

Сейчас Insomniac Games работает над Marvel’s Spider-Man 2 и Marvel’s Wolverine, которые выйдут эксклюзивно на PlayStation 5.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Поддержка трофеев в рамках PS Plus подтверждена ещё для нескольких классических игр, включая Ape Escape и Wild Arms
Шаги Microsoft в ответ на жалобы европейских облачных провайдеров посчитали недостаточными
Игроки смогут выбить «платину» и другие трофеи в классической Syphon Filter на PS4 и PS5
К музыкальным исполнителям в ритмическом шутере Metal: Hellsinger присоединился вокалист System of a Down
Авторы Hitman 3 раскрыли системные требования для игры с трассировкой лучей и дали советы по улучшению производительности
Тактический роглайт The Hand of Merlin появится ещё и на Xbox со Switch
Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: marvel's spider-man, marvel games, microsoft, sony interactive entertainment
marvel's spider-man, marvel games, microsoft, sony interactive entertainment
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 28
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 22
Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 (20YM000BRU): из офиса в студию 15
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 12

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA заявило, что обнаруженная на Марсе «дверь» имеет естественное происхождение
AMD представила Ryzen 7000 — 5-нм процессоры на Zen 4 с новым сокетом, частотой выше 5,5 ГГц и графикой RDNA 2
Телескоп «Хаббл» заглянул в таинственное «игольное ушко» карликовой спиральной галактики NGC 247
На этой неделе к Земле приблизится самый большой в 2022 году астероид
AMD представила чипсеты 600-й серии для Ryzen 7000 с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0
Авторы Sniper Elite 5 раскрыли системные требования и рассказали про стелс в игре 19 мин.
Демоверсия вдохновлённого The Legend of Zelda экшена XEL стала доступна для скачивания в Steam 38 мин.
Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр 2 ч.
Instagram создала эксклюзивные шрифты Instagram Sans — он позволит отличить Reels от TikTok 2 ч.
Студия-разработчик последних Deus Ex могла выпустить свою Final Fantasy XV, но Square Enix передумала 2 ч.
Видео: список целевых платформ и отрывки игрового процесса в новом трейлере экшен-приключения I, the Inquisitor 3 ч.
Clearview AI оштрафовали на $9,5 млн и обязали удалить данные жителей Великобритании 5 ч.
Минцифры хочет ограничить разработку ПО госсектором для повышения заработка IT-компаний 5 ч.
Президент Европейского центробанка назвала криптовалюты бесполезными и ничем не обеспеченными 6 ч.
Большое обновление эмулятора PCSX2: тёмная тема, поддержка DualShock 4 и DualSense, улучшенный интерфейс 6 ч.
Samsung рассказала о 4K-мониторах Odyssey Neo G8 и Odyssey Neo G7 на базе Mini LED — первый оценён в $1500 50 мин.
Intel построит за $700 млн огромную лабораторию для разработки систем охлаждения для ЦОД будущего 2 ч.
MediaTek представила 6-нм процессоры Dimensity 1050, Dimensity 930 и Helio G99 для смартфонов среднего уровня 2 ч.
Kingston представила IronKey Vault Privacy 80 — внешний SSD с сенсорным экраном и криптографической защитой 3 ч.
MediaTek анонсировала чипы Wi-Fi 7 для корпоративных и потребительских продуктов 3 ч.
Huawei представила 16-дюймовый ноутбук MateBook 16s на процессоре Intel Core i9-12900H 3 ч.
Motorola подтвердила выход в июле смартфона с 200-Мп камерой 3 ч.
Международный бизнес-центр блокчейна появится в южнокорейском Пусане 4 ч.
Intel в конце августа расскажет о процессорах Meteor Lake и Arrow Lake 5 ч.
ASUS представила флагманскую плату ROG Crosshair X670E для процессоров Ryzen 7000 6 ч.