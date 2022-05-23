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AMD подарит покупателям Radeon RX 6000 игры Saints Row и Sniper Elite 5

Компания AMD назвала игры, которые будут раздаваться в рамках рекламной акции покупателям графических ускорителей Radeon RX 6000. Напомним, что сама акция Raise The Game стартовала почти две недели назад.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Проведением акции с раздачей игр AMD решила стимулировать продажи своих видеокарт. Однако компания изначально не сообщила, какие именно игры будут предлагаться бесплатно покупателям видеокарт Radeon.

Как и предполагалось, в зависимости от покупки той или иной модели Radeon RX 6000 можно будет бесплатно получить игры Saints Row и Sniper Elite 5. Любопытно, что обе до сих пор не вышли. Например, релиз Sniper Elite 5 запланирован на 26 мая, а Saints Row ожидается не ранее 23 августа.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Акция AMD проходит с 10 мая по 13 августа. В этот период при приобретении видеокарт Radeon RX 6000 покупателю предоставят специальный код, который необходимо активировать до 13 сентября. Со списком стран и ретейлеров, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте AMD. России в списке нет.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: amd, amd radeon, акции, видеокарты
amd, amd radeon, акции, видеокарты
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