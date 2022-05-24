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Oppo анонсировала планшет Oppo Pad Air за $150 и беспроводные наушники Enco R

Компания Oppo представила в понедельник в Китае вместе с серией смартфонов Reno8 недорогой планшет Oppo Pad Air и беспроводные наушники Enco R.

Источник изображений: gsmarena.com

Источник изображений: gsmarena.com

Oppo Pad Air оснащён 10,36-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 x 1200 точек и частотой обновления 60 Гц. Планшет базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 680, содержащем восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. На борту имеется до 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью до 128 Гбайт. Также есть слот для карт памяти microSD.

Спецификации устройства включают четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, тыльную камеру с разрешением 8 Мп и веб-камеру на 5 Мп. Вес планшета составляет 440 г. Oppo Pad Air поддерживает ввод данных с помощью касаний пальцев или стилуса.

Как и сообщалось ранее, в продажу поступит версия планшета без поддержки сотовой связи — только с Wi-Fi. Батарея ёмкостью 7100 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Планшет работает под управлением ColorOS на базе Android 12.

Oppo Pad Air поступит в продажу 1 июня в серебристом и сером цветах. Базовая модель с 4/64 Гбайт памяти стоит 1299 юаней ($195), версия с 6/128 Гбайт памяти обойдётся в 1699 юаней ($255). К планшету предлагается ряд аксессуаров, включая чехол для клавиатуры стоимостью 349 юаней ($52) и стилус по цене 299 юаней ($45).

Беспроводные наушники Encor R с поддержкой кодеков AAC и SBC оснащены 13,4-мм драйверами. У устройства нет функции активного шумоподавления ANC, хотя есть шумоподавление с ИИ при голосовом вызове. Каждый наушник весит всего 3,5 грамма. По защите от влаги и пыли устройство соответствуют стандарту IPX4.

Продолжительность автономной работы Encor R составляет 4 часа. Благодаря зарядному футляру этот показатель увеличивается на 20 часов.

Для подключения наушников к устройствам используется протокол Bluetooth 5.2. Зарядка осуществляется через порт USB-C. Oppo Enco R поступят в продажу в Китае с 1 июня по цене 299 юаней ($45).

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: oppo, планшет, беспроводные наушники
oppo, планшет, беспроводные наушники
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