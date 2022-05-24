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Видео: исследование океана в новом геймплейном ролике тропического приключения Tchia

Разработчики из независимой французской студии Awaceb (Fossil Echo) представили новый геймплейный ролик своего тропического приключения с открытым миром Tchia, навеянным Новой Каледонией в Тихом океане.

Источник изображений: Awaceb

Источник изображений: Awaceb

Напомним, события Tchia развернутся на огромном тропическом архипелаге. Игрокам в роли девочки Чиа, которая умеет вселяться в объекты и животных, предстоит исследовать окружение, играть на укулеле и открывать секреты.

Новое видео, озаглавленное Ocean Exploration Mini-Feature, длится чуть больше минуты и посвящено изучению океана в Tchia: на самодельном плоту (его можно индивидуализировать) или самостоятельно под водой.

Разработчики Tchia обещают механику свободного карабканья, правдоподобную физику, систему персонализации, неповторимую и захватывающую атмосферу, озвучение на местном языке и субтитры на обычных (включая русский).

В результате недавнего переноса релиз Tchia ожидается на старте 2023 года для PC (Epic Games Store), PS4 и PS5. Первоначально игра была заявлена для Steam и Google Stadia, но об этих целевых платформах с декабря 2020-го ничего не слышно.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, PlayStation,
Теги: tchia, awaceb, приключение
tchia, awaceb, приключение
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