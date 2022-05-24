В Нью-Йорке произошло событие, знаменующее конец целой эпохи с богатейшими культурными и историческими пластами — с улиц города убрали последний телефон-автомат. Ранее узнаваемые будки были одним из символов города, но повсеместное распространение мобильной связи постепенно сделало их ненужными.

Программа замены «культовых» телефонов-автоматов начала реализоваться во времена мэра Билла де Блазио (Bill de Blasio) в 2014 году — городская администрация объявила о приёме предложений по модернизации сервиса.

Власти выбрали компанию CityBridge для разработки и обслуживания киосков LinkNYC, которые предлагают услуги вроде возможности телефонных звонков, Wi-Fi и зарядки гаджетов. В 2015 году началась ликвидация телефонов-автоматов, с заменой на высокотехнологичные киоски. По имеющимся данным, сейчас в Нью-Йорке имеется порядка 2000 киосков.

Как сообщил журналистам представитель города, «так же, как мы переходили с лошадей и повозок на автомобили, а с автомобилей — на самолёты, цифровая эволюция привела к переходу с телефонов-автоматов на высокоскоростные Wi-Fi киоски для удовлетворения спроса на наши быстро меняющиеся потребности в ежедневном общении».

Последний телефон-автомат будет демонстрироваться в Музее города Нью-Йорка в качестве части экспозиции, посвящённой жизни в мегаполисе до начала эры компьютеров.