Слухи: новую дату выхода тактической ролевой игры Marvel’s Midnight Suns объявят в июне

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в своём материале для портала Try Hard Guides рассказал о планах 2K и Firaxis Games на тактическую ролевую игру Marvel's Midnight Suns.

Напомним, Marvel's Midnight Suns была представлена в августе 2021 года и заявлена на март 2022-го, однако спустя всего три месяца релиз перенесли — в том числе ради насыщения игры сюжетными элементами и заставочными роликами.

По данным информаторов Хендерсона, трейлер улучшенной версии Marvel's Midnight Suns с новой датой выхода будет представлен в июне. Новостей якобы стоит ждать на фестивале Summer Games Fest, который начинается 9-го числа.

Что именно входит в переработанную версию Marvel's Midnight Suns, Хендерсон не знает, но предполагает, что обновления должны коснуться завязанных на случайности механик в игре, которыми были недовольны фанаты.

Релиз Marvel’s Midnight Suns ожидается во второй половине года на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В роли Охотника с командой супергероев геймерам предстоит дать отпор матери демонов Лилит.