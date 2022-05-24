Предприятие Tesla в Шанхае готово увеличить объёмы выпуска электромобилей до 16 тысяч штук в неделю

По некоторым оценкам, локдаун в Шанхае, который вынудил местное предприятие Tesla простаивать на протяжении 22 дней, сократил квартальные объёмы производства электромобилей более чем на 60 тысяч штук. Чтобы компенсировать потери, сейчас компания пытается скорее нарастить объёмы производства, и уже на этой неделе рассчитывает выпустить 16 000 машин.

По традиции, данными внутренней рассылки Tesla для сотрудников китайского предприятия делится агентство Reuters. С этого вторника на площадке в Шанхае ежедневные объёмы производства электромобилей будут увеличены до 2600 штук, хотя ещё в понедельник было собрано около тысячи машин. Недельные объёмы производства планируется довести до 16 000 электромобилей с учётом возможности работы предприятия в три смены.

Компании удалось частично возобновить сборку электромобилей в Шанхае с 19 апреля, но введение дополнительных смен постоянно откладывалось из-за нехватки сотрудников и комплектующих, а также трудностях с логистикой. Первую группу из 6000 рабочих компании пришлось перевозить на автобусах, предоставленных муниципальными властями Шанхая, когда локдаун в этом китайском мегаполисе ещё не был до конца снят. В минувшее воскресенье в городе начали открываться станции метро и некоторые линии, позволяя жителям быстрее добираться на работу. В апреле Tesla смогла реализовать только 1512 электромобилей на территории Китая, а на экспорт не поставила ни одного, хотя шанхайское предприятие для компании является крупнейшим производителем экспортной продукции.

К слову, если сейчас предприятию в Шанхае удастся выйти на выпуск 16 000 машин в неделю, то теоретически оно сможет выпускать по 800 тысяч электромобилей в год, и это будет рекорд для компании. Tesla намеревается построить в Шанхае ещё одно предприятие, сообща они смогут увеличить объёмы выпуска до 2 млн машин в год.