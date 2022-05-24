Второй сезон Babylon’s Fall продлится шесть месяцев, но контента в нём будет на три

Издательство Square Enix и студия-разработчик PlatinumGames поделились подробностями и сроками проведения второго контентного сезона своего кооперативного фэнтезийного экшена Babylon’s Fall.

Как стало известно, второй сезон Babylon’s Fall называется The Light of Aaru и начнётся 31 мая. Обновление принесёт с собой свежую сюжетную главу и квесты (всего более 80), боевой пропуск, вид оружия (пистолет) и элемент (солнце).

The Light of Aaru продлится до 29 ноября — то есть полгода. Сезоны Babylon’s Fall были рассчитаны на три месяца, и грядущий — не исключение. Новый контент перестанет поступать после 29 августа.

Дополнительные три месяца разработчики потратят на подготовку к следующему патчу и переоценку графика развития с учётом полученной от геймеров критики. В обращении команда извинилась, что заставляет игроков ждать.

Babylon’s Fall дебютировала 3 марта на PC (Steam), PS4 и PS5. Игра не смогла ни покорить профильную прессу (от 41 до 46 % на Metacritic), ни увлечь пользователей (онлайн в Steam спустя всего два месяца опустился буквально до нуля).