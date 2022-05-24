3DNews Новости Software PlayStation Второй сезон Babylon’s Fall продлится ше...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Второй сезон Babylon’s Fall продлится шесть месяцев, но контента в нём будет на три

Издательство Square Enix и студия-разработчик PlatinumGames поделились подробностями и сроками проведения второго контентного сезона своего кооперативного фэнтезийного экшена Babylon’s Fall.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

Как стало известно, второй сезон Babylon’s Fall называется The Light of Aaru и начнётся 31 мая. Обновление принесёт с собой свежую сюжетную главу и квесты (всего более 80), боевой пропуск, вид оружия (пистолет) и элемент (солнце).

The Light of Aaru продлится до 29 ноября — то есть полгода. Сезоны Babylon’s Fall были рассчитаны на три месяца, и грядущий — не исключение. Новый контент перестанет поступать после 29 августа.

Дополнительные три месяца разработчики потратят на подготовку к следующему патчу и переоценку графика развития с учётом полученной от геймеров критики. В обращении команда извинилась, что заставляет игроков ждать.

Babylon’s Fall дебютировала 3 марта на PC (Steam), PS4 и PS5. Игра не смогла ни покорить профильную прессу (от 41 до 46 % на Metacritic), ни увлечь пользователей (онлайн в Steam спустя всего два месяца опустился буквально до нуля).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Режиссёры Babylon’s Fall рассказали о грядущих обновлениях и пообещали не забрасывать игру
Вавилон пал: онлайн в Babylon's Fall сегодня достиг нуля
Крупнейший провал года для Square Enix: онлайн Babylon’s Fall упал всего до 8 игроков в Steam
В трейлере дополнения Glutton's Gamble к фэнтезийному лутер-шутеру Tiny Tina’s Wonderlands показали песчаную ведьму
Тактическая ролевая игра Gloomhaven доберётся до консолей в следующем году
Администрация Президента и разработчики видеоигр обсудили меры по поддержке рынка
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: babylon’s fall, platinumgames, square enix, экшен
babylon’s fall, platinumgames, square enix, экшен
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое 28
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 23
Songs of Conquest — песнь больших надежд. Предварительный обзор 14
Жёсткий софт «Старлайнера» 6

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay — собственный аналог Apple Pay, к которому можно будет подключать карты других банков
Oppo анонсировала планшет Oppo Pad Air за $150 и беспроводные наушники Enco R
Телескоп «Хаббл» заглянул в таинственное «игольное ушко» карликовой спиральной галактики NGC 247
AMD представила Ryzen 7000 — 5-нм процессоры на Zen 4 с новым сокетом, частотой выше 5 ГГц и графикой RDNA 2
VK запустила службу «Найди меня» для поиска людей
Слухи: новую дату выхода тактической ролевой игры Marvel’s Midnight Suns объявят в июне 37 мин.
Биткоин ненадолго стал дороже $30 тысяч, но теперь снова опустился 9 ч.
Xbox отказалась от лицензии на «Человека-паука», что позволило PlayStation забрать эксклюзивность себе 11 ч.
Следующий фестиваль игр по Warhammer пройдёт в начале июня — обещают анонсы по Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Darktide 12 ч.
Поддержка трофеев в рамках PS Plus подтверждена ещё для нескольких классических игр, включая Ape Escape и Wild Arms 12 ч.
Авторы Sniper Elite 5 раскрыли системные требования и рассказали про стелс в игре 13 ч.
Демоверсия вдохновлённого The Legend of Zelda экшена XEL стала доступна для скачивания в Steam 13 ч.
Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр 14 ч.
Instagram создала эксклюзивные шрифты Instagram Sans — они позволят отличить Reels от TikTok 14 ч.
Студия-разработчик последних Deus Ex могла выпустить свою Final Fantasy XV, но Square Enix передумала 14 ч.
Продавцы электроники Apple закрыли часть магазинов в России 21 мин.
Корейские производители аккумуляторов готовятся построить сразу 11 заводов в США 2 ч.
Конец эпохи: в Нью-Йорке демонтировали последний уличный телефон-автомат — он отправится в музей 2 ч.
Предприятие Tesla в Шанхае готово увеличить объёмы выпуска электромобилей до 16 тысяч штук в неделю 2 ч.
NVIDIA представила референсные платформы CGX, OVX и HGX на базе собственных Arm-процессоров Grace 2 ч.
NVIDIA представила PCIe-ускорители A100 с интегрированным водоблоком СЖО 2 ч.
Китай вывел на орбиту три тестовых спутника связи 5 ч.
Китайский марсоход «Чжужун» переведён в спящий режим из-за пылевой бури и наступления зимних холодов 5 ч.
Новая статья: Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 9 ч.
AMD подарит покупателям Radeon RX 6000 игры Saints Row и Sniper Elite 5 11 ч.