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Продавцы электроники Apple закрыли часть магазинов в России

Ретейлеры, традиционно занимавшиеся продажами электроники Apple в России, начали «оптимизировать» работу магазинов, закрывая торговые точки не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и других крупных городах страны. По некоторым данным, подобные действия объясняются как низким спросом на соответствующие гаджеты, так и их дефицитом.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как сообщает «Коммерсантъ», в торговой сети re:Store, входящей в Inventive Retail Group (IRG), временно закрыты восемь торговых точек, продававших электронику Apple в Москве, ещё четыре — в Санкт-Петербурге и по одной в Казани, Краснодаре, Челябинске и других городах (всего в сети 87 магазинов). По данным издания, IRG приостановила работу магазинов на три месяца для перестройки логистики, а окончательно закрываются только локации, где не удалось договориться об арендных каникулах или скидках с арендодателями. По неподтверждённым данным, компания будет пытаться организовать параллельный импорт электроники.

Сеть iPort, в своё время сделавшая ставку на электронику Apple, тоже начала закрывать магазины. По имеющимся сведениям, закрылись четыре точки в Санкт-Петербурге, а всего в России имеется 28 магазинов.

По данным отраслевых источников «Коммерсанта», причинами закрытия магазинов стали снижение спроса на продукцию Apple при параллельном росте дефицита соответствующих товаров — в любом случае, вести торговлю в прежних объёмах невозможно. Ранее сообщалось, что только в апреле рынок смартфонов сократился на 30 % в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, причём продукция Apple не вошла даже в тройку лидеров. Несмотря на приостановку деятельности в стране первое место в России по-прежнему занимала Samsung, второе получила Xiaomi, а на третье поднялся принадлежащий китайской BBK бренд Realme.

Apple заявила об ограничениях в рамках антироссийских санкций ещё 1 марта — в России перестал работать официальный интернет-магазин компании, а ограничения в работе интернет-маркетплейса ПО App Store сделали смартфоны Apple наполовину бесполезными. На этом фоне сеть re:Store тоже прекратила деятельность в стране, но уже через пару дней после оценки текущей ситуации возобновила деятельность.

С начала текущего месяца в Россию официально разрешён импорт товаров без согласия вендора. В частности, допускается и беспрепятственный ввоз в страну продукции Apple. По имеющимся данным, в середине мая отраслевые ассоциации наделили полномочиями по оформлению разрешительной документации.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: apple, apple iphone, смартфон, re:store, iport
apple, apple iphone, смартфон, re:store, iport
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