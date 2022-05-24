В Сеть попала инвестиционная презентация российского исторического ролевого экшена «Смута»

Telegram-канал Triple-A PR опубликовал инвестиционную презентацию (питч-дек) российского исторического ролевого экшена «Смута» от новосибирской студии Cyberia Limited, которой выделили из государственного бюджета 260 млн рублей.

Как стало известно, видение «Смуты» (по крайней мере, в 2020 году, которым датирована презентация) включало выполнение русским князем Юрием Милославским (главным героем) квестов разного типа для прокачки и продвижения по сюжету.

В качестве основных ориентиров разработчиками назывались серия Assassin’s Creed (открытый мир, стелс, комбо) и The Witcher 3: Wild Hunt (система развития персонажа, обширный арсенал, крафтинг и обилие квестов).

Cyberia Limited обещала реконструировать в «Смуте» главные сражения Смутного времени в России, включая битвы под Кромами и Зарайском, троицкую, смоленскую и псковскую осады, а также Московское восстание 1611 года.

Сюжет «Смуты» планировали разделить на девять «нелинейно связанных между собой кампаний». История начнётся во времена Бориса Годунова (1601 год), а закончится вместе с русско-шведской войной (1617 год).

Помимо Милославского, поиграть в «Смуте» можно будет за монаха Агафона, опальную царевну Ксению Годунову, а также представителей вражеского лагеря — Марину Мнишек, двух Лжедмитриев и короля Сигизмунда III.

Игроки будут использовать холодное (основное) и огнестрельное (второстепенное) оружие, пороховые заряды и мины. Улучшение навыков происходит в зависимости от частоты применения тех или иных комбо.

Скриншоты презентации «Смуты»

Вдобавок в «Смуте» обещали реально существующие (или существовавшие) локации, ловких боссов, разные типы заданий (в том числе возможность грабить караваны), альтернативные исторические события, соревновательный и кооперативный мультиплеер.

Выпустить «Смуту» планировали на консолях (игра времён презентации была ориентирована на приставки прошлого поколения) и ПК, а после релиза — активно поддерживать (в том числе DLC).

Спустя два года после той презентации создатели «Смуты» ориентируются на средний сегмент (AA) и Ghost of Tsushima, а в качестве основы называют исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Cyberia Limited была основана в 2015 году и пока не выпустила ни одной собственной игры (но выполняла заказы для зарубежных партнёров). В настоящее время релиз «Смуты» ожидается в 2024-м.