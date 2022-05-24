Китайский электромобиль BYD Seal получил интегрированную в кузов батарею и ценник от $32 000

На протяжении почти двадцати лет компания BYD выпускает автомобили, хотя до этого специализировалась на литиевых аккумуляторах. Электромобили сейчас в силу понятных причин являются для неё стратегическим направлением развития, и модель Seal на новой платформе демонстрирует использование актуального принципа интеграции тяговой батареи в силовую структуру кузова. Приём заказов на машину уже начался по цене от $32 000.

Как отмечает Electrek, для BYD это первая модель, подразумевающая подобную компоновку тяговой батареи. Tesla только собирается внедрить такую структуру кузова на открывшемся в Германии предприятии, хотя на новом конвейере в Техасе прогресс в этом смысле движется быстрее. В случае с BYD заявляется о возможности за счёт новой компоновки повысить эффективность использования объёма на 66 %, а жёсткость кузова на кручение увеличивается вдвое, что положительно сказывается на управляемости машины. Безопасность при фронтальном столкновении возрастает на 50 %, производитель даже утверждает, что тяговая батарея такой конструкции имеет высокие шансы уцелеть в большинстве дорожных инцидентов.

В отличие от Tesla, использующей цилиндрические литиевые аккумуляторы, BYD применяет пластинчатые элементы питания собственного производства. Ёмкость тяговой батареи электромобиля Seal варьируется от 61 до 83 кВт‧ч, а дальность хода в условном цикле CLTC от 550 до 700 км для заднеприводных версий. Особняком стоит полноприводный вариант с запасом хода более 650 км, который будет предлагаться за $43 576. Всего предусмотрено четыре комплектации, три из них довольствуются приводом на заднюю ось. Предварительные заказы на новинку уже принимаются, сперва она будет поставляться только на внутренний рынок Китая.