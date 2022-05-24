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Утечка: ремейк Destroy All Humans! 2 выйдет в августе и получит многопользовательское дополнение

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом Judge обратил внимание, что в цифровом магазине Microsoft Store появилась точная дата выхода ремейка экшена Destroy All Humans! 2 и информация о бонусе за предзаказ.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, Destroy All Humans! 2 — Reprobed (именно так называется обновлённая версия) была представлена в рамках сентябрьской презентации 10th Anniversary Showcase и ожидалась к релизу на протяжении 2022 года.

Как стало известно благодаря утечке, Destroy All Humans! 2 — Reprobed поступит в продажу 30 августа текущего года. Вместе с ещё не открывшимся предзаказом будет идти самостоятельное сетевое дополнение Clone Carnage.

Скриншот из Clone Carnage

Скриншот из Clone Carnage

Clone Carnage предложит сеять хаос в четырёх режимах («Буйство», «Армагеддон», «Гонка», «Похищение») на шести картах. Аддон поддерживает до четырёх игроков и локальный мультиплеер (режим разделённого экрана).

Destroy All Humans! 2 — Reprobed создаётся для PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Помимо улучшенной графики, ремейк включает более продвинутое разрушение окружения, а также кооператив на двух человек.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: destroy all humans! 2 — reprobed, black forest games, thq nordic, экшен
destroy all humans! 2 — reprobed, black forest games, thq nordic, экшен
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