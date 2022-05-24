Дефицит автомобильных чипов так и не закончился — Toyota сократила план производства на июнь на 100 тыс. авто

Локдауны в Китае оказали непосредственное влияние на деятельность компании Toyota Motor, поскольку она до сих пор вынуждена временно приостанавливать работу сборочных конвейеров в Японии. Крупнейшему автопроизводителю в мире просто не хватает автомобильных компонентов, чтобы вернуться к нормальному режиму работы. В июне план производства пришлось сократить с 950 до 850 тысяч машин.

Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей Toyota Motor сегодня сообщило агентство Reuters. Сокращение июньского плана не меняет глобальных целей — за предшествующие апрелю 2023 года двенадцать месяцев корпорация по-прежнему надеется выпустить 9,7 млн автомобилей. При этом руководство Toyota признаёт, что множество факторов неопределённости «мешает смотреть вперёд».

Поддерживать выбранные объёмы производства в размере 850 тысяч машин в месяц Toyota собирается на протяжении всех трёх летних месяцев. Заглядывать дальше просто затруднительно из-за сохранения дефицита компонентов и пандемии. Локдауны в Китае вынудят Toyota прерывать работу 16 своих сборочных линий на 10 предприятиях общим сроком на пять дней в период с этой среды по 3 июня включительно.