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Дефицит автомобильных чипов так и не закончился — Toyota сократила план производства на июнь на 100 тыс. авто

Локдауны в Китае оказали непосредственное влияние на деятельность компании Toyota Motor, поскольку она до сих пор вынуждена временно приостанавливать работу сборочных конвейеров в Японии. Крупнейшему автопроизводителю в мире просто не хватает автомобильных компонентов, чтобы вернуться к нормальному режиму работы. В июне план производства пришлось сократить с 950 до 850 тысяч машин.

Источник изображения: Toyota Motor

Источник изображения: Toyota Motor

Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей Toyota Motor сегодня сообщило агентство Reuters. Сокращение июньского плана не меняет глобальных целей — за предшествующие апрелю 2023 года двенадцать месяцев корпорация по-прежнему надеется выпустить 9,7 млн автомобилей. При этом руководство Toyota признаёт, что множество факторов неопределённости «мешает смотреть вперёд».

Поддерживать выбранные объёмы производства в размере 850 тысяч машин в месяц Toyota собирается на протяжении всех трёх летних месяцев. Заглядывать дальше просто затруднительно из-за сохранения дефицита компонентов и пандемии. Локдауны в Китае вынудят Toyota прерывать работу 16 своих сборочных линий на 10 предприятиях общим сроком на пять дней в период с этой среды по 3 июня включительно.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: toyota, дефицит, автомобили
toyota, дефицит, автомобили
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