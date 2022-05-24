Иногда они возвращаются: Intel отменила запрет на повторный наём уволенных сотрудников

По информации издания The Oregonian, в 2015 году при генеральном директоре Брайане Кржаниче (Brian Krzanich) в Intel вступило в силу правило о недопустимости повторного найма на работу ранее уволенных сотрудников. Тогда руководство объясняло это тем, что изменить компанию можно, лишь не повторяя ошибок. Теперь, когда кадровый голод даёт о себе знать, Intel постепенно отказывается от такого принципа.

Надо сказать, что возглавивший Intel в феврале прошлого года Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) был изначально настроен к приглашению на ключевые посты в корпорации ушедших на заслуженный отдых ветеранов отрасли. Теперь послабления делаются и для тех сотрудников, которые потеряли работу в результате реструктуризации и оптимизации штата. В 2015 году Кржанич был уверен, что Intel нужно снижать зависимость от рынка ПК, а теперь Гелсингер заявляет о важности этого направления бизнеса, поэтому многие ушедшие сотрудники могут быть снова полезны компании.

С тех пор штат Intel сократился почти на 13 тысяч человек. Представители Intel подтвердили изданию The Oregonian, что компания никак не препятствует появлению среди соискателей на актуальные вакансии тех специалистов, которые были сокращены в период с 2015 года. Тогда многие сотрудники потеряли работу только из-за того, что при выборе формы годовой премии предпочитали получать живые деньги, а не акции компании, но при прочих равных руководство считало более лояльными и эффективными тех работников, которые получали компенсацию её акциями.