МТС начала продавать бывшие в употреблении и уценённые смартфоны

МТС начала продавать подержанные и уценённые смартфоны — предлагаются они как в розничных точках продаж оператора, так и в его интернет-магазине. При этом компания уточняет, что на ряд моделей будет распространяться гарантия.

По данным издания «Коммерсант», речь идёт об экземплярах в состоянии «как новый», официально отнесённых в соответствующую категорию. При этом, как утверждают в самой МТС, цена на них может быть до 50 % ниже, чем на аналогичные новые смартфоны.

Источником подержанных смартфонов станет центр постпродажного обслуживания розничной сети самой компании. Ожидается, что в магазины будут поступать экземпляры, которые покупатели вернули в двухнедельный срок или в неполной комплектации, с повреждённой упаковкой, лишённые защитных плёнок.

Пока побывавшие в эксплуатации смартфоны Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и других производителей можно купить в Москве, но в дальнейшем МТС планирует расширить как географию продаж, так и ассортимент.

Известно, что выкуп и последующую перепродажу бывших в употреблении смартфонов налаживают и другие сети — «Связной», «МегаФон», «Ситилинк» и другие крупные ретейлеры. Если раньше многие из них работали только по программе trade-in, то теперь действует принципиально иная схема и старая электроника поступает в официальную розницу. Кроме того, спрос на подержанные смартфоны в России по последним данным значительно вырос.