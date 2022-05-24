Видео: трейлер симулятора утилизатора Hardspace: Shipbreaker по случаю выхода из раннего доступа

Разработчики из студии Blackbird Interactive совместно с издательством Focus Entertainment выпустили трейлер симулятора утилизатора космических кораблей Hardspace: Shipbreaker, посвящённый сегодняшнему его выходу из раннего доступа.

Финальная версия проекта также появится в Windows Store. Консольные версии симулятора заявлены, но в продажу они поступят позже (подтверждены версии для PS4 и Xbox One).

С выходом из раннего доступа Hardspace: Shipbreaker получила улучшенную систему прогресса, достижения Steam, а также большое количество технических исправлений.

Версия 1.0 включает в себя финальный акт сюжетной кампании Hardspace: Shipbreaker, а также функцию сохранения и загрузки кораблей в процессе демонтажа.