Фото дня: красная Луна в состоянии полного затмения

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила изображение Луны в состоянии полного затмения. Снимок сделан в текущем месяце в обсерватории ESO Параналь в Чили.

На фотографии естественный спутник нашей планеты выглядит окрашенным в красный цвет. Во время лунного затмения Земля, оказываясь прямо между Солнцем и Луной, загораживает Солнце от Луны. Вся поверхность Луны попадает в тень, отбрасываемую Землёй.

«Красный цвет Луны при этом связан с тем, что солнечные лучи проходят через атмосферу Земли. Солнечный свет содержит в себе все цвета радуги. Голубые лучи рассеиваются в атмосфере в процессе так называемого Рэлеевского рассеяния (что и делает небо голубым), а вот красные проходят сквозь атмосферу более свободно, лишь немного отклоняясь. Эти отклонённые красные лучи и достигают поверхности Луны, придавая ей этот драматический красноватый оттенок», — говорится в публикации.

Нужно отметить, что снимок сделан в момент полной фазы затмения, когда Земля в наиболее сильной степени экранировала солнечный свет. Ниже можно посмотреть изображение в высоком разрешении — нажмите для увеличения.