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Корабли Boeing Starliner будут возить американцев на МКС с помощью ракет Atlas V с российскими двигателями до 2030 года

Компании Boeing и United Launch Alliance заявили, что они продолжат запускать экипажи астронавтов на кораблях CST-100 Starliner только с помощью ракет-носителей Atlas V. Запуски продолжатся даже тогда, когда ракеты Atlas V будут фактически сняты с эксплуатации всех прочих задач. В этом американцам будут помогать российские ракетные двигатели РД-180, которых прежде был создан достаточный запас.

Источник изображения: NASA/Joel Kowsky

Источник изображения: NASA/Joel Kowsky

В минувшую субботу корабль Boeing CST-100 Starliner в беспилотном полёте впервые пристыковался к МКС. На орбиту корабль вывела ракета Atlas V компании United Launch Alliance. Корабль взлетел и успешно пристыковался к станции со второй попытки после провального запуска в декабре 2019 года. Длительный этап разработки и тестирования Starliner негативно влияли на планы компании ULA, которая не могла планировать собственную работу и должна была подстраиваться под Boeing.

Успешная стыковка CST-100 Starliner и ожидаемая послезавтра успешная посадка корабля на Землю позволяют надеяться, что с начала следующего года эти корабли начнут штатно возить астронавтов на МКС. Компания Boeing уже заключила с ULA контракт на семь запусков Starliner на ракетах Atlas V: один тестовый с экипажем и шесть штатных. Российских двигателей РД-180 для первых ступеней ракеты-носителя Atlas V компании ULA хватит примерно на 20 миссий с резервом. Поскольку корабль Boeing будет летать к МКС один раз в год, чередуя полёты с кораблём SpaceX Crew Dragon, летать ракеты Atlas V будут примерно до 2030 года, если станция к тому времени ещё будет существовать, поэтому запаса ракет (и двигателей) хватит на все запланированные миссии.

Компании Boeing и ULA подтвердили, что не имеют планов перевода Starliner на перспективную ракету Vulcan Centaur. Во-первых, ракета Vulcan Centaur ещё не была испытана, как и пока не закончились испытания двигателей BE-4 первой ступени разработки Blue Origin. Но даже после успешных испытаний Vulcan Centaur, которые ожидаются в конце текущего года, на сертификацию ракеты для пилотируемых полётов «уйдут годы». Тем самым Atlas V остаётся единственным достаточно надёжным инструментом для доставки астронавтов на околоземную орбиту в распоряжении Boeing.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: starliner, atlas v, ракета-носитель, старт
starliner, atlas v, ракета-носитель, старт
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