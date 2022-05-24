TeamGroup представила модули памяти T-Force Delta RGB DDR5 с высокой частотой и низкой задержкой

Компания TeamGroup анонсировала новые модули оперативной памяти T-Force Delta RGB стандарта DDR5: изделия рассчитаны на игровые настольные компьютеры. Новинки сочетают в себе высокие частоты и относительно низкие задержки, а дополняет картину RGB-подсветка — это же комплектующие для игрового ПК.

На выбор предлагаются решения с частотой 6600 МГц и латентностью CL34, а также 6000 МГц и ещё более низкими задержками CL30. Соответствующие образцы модулей уже предоставлены крупнейшим производителям материнских плат для проведения испытаний.

В обоих вариантах будут доступны комплекты из двух модулей ёмкостью 16 Гбайт каждый. Таким образом, суммарный объём наборов составит 32 Гбайт. Как и положено модулям DDR5, новинки серии T-Force Delta RGB имеют встроенную интегральную схему управления питанием (PMIC) для повышения энергоэффективности.

Утверждается, что специально разработанный радиатор из алюминиевого сплава с использованием силикагеля обеспечивает эффективный отвод тепла. Это гарантирует хорошую стабильность работы и долговечность. В верхней части модулей предусмотрена эффектная многоцветная подсветка.

О цене новых модулей оперативной памяти T-Force Delta RGB DDR5 пока ничего не сообщается.