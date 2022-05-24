Сила мемов: с прошлого апреля число активных игроков в экшене Metal Gear Rising: Revengeance выросло в десять раз

Портал Play Tracker, отслеживающий активность пользователей в разных играх, обратил внимание на неожиданный рост одновременных геймеров в динамичном экшене Metal Gear Rising: Revengeance спустя 9 лет после релиза.

Как отметили в Play Tracker, в последние месяцы средний онлайн Steam-версии Metal Gear Rising: Revengeance вырос на 1000 %: менее чем с 200 человек в апреле 2021-го (до 900 на протяжении года) до 2 тыс. в январе 2022-го.

Кроме того, в Play Tracker сообщили, что на всех целевых платформах Metal Gear Rising: Revengeance демонстрирует рекордные (с 2018 года) показатели разблокировки достижений.

Неожиданный всплеск популярности Metal Gear Rising: Revengeance в Play Tracker связывают с распространением мемов по игре: в частности, с участием одного из основных антагонистов — Реактивного Сэма.

В данном случае речь идёт о меме «Реактивный Сэм думает» — он изображает персонажа, задумчиво почёсывающего подбородок. В начале текущего года к образу решили прикрепить разной степени нелепости подписи.

Стоит отметить, что мемы — одна из тем Metal Gear Rising: Revengeance. Ей, например, посвящена речь киборга Муссона из игры. Он называл мемы (в более широком понимании) «ДНК души» человека.

Metal Gear Rising: Revengeance дебютировала в феврале 2013 года на PS3 и Xbox 360, а в январе 2014-го добралась до PC. Первоначально за разработку отвечала Kojima Productions, но впоследствии проект передали PlatinumGames.