Logitech представила мышь MX Master 3S и механические клавиатуры MX Mechanical и MX Mechanical Mini для продуктивной работы

Компания Logitech представила широкой публике мышь MX Master 3S, которая представляет собой обновлённую версию популярной модели MX Master 3, а также пару клавиатур механического типа MX Mechanical и MX Mechanical Mini, которые станут аналогами клавиатур MX Keys с лучшей тактильной отдачей. Все три новинки поступят в розничную продажу уже в этом месяце.

Визуально MX Master 3S сильно напоминает MX Master 3. Достаточно агрессивный дизайн устройства для правой руки дополняют пара колёсиков прокрутки (одно для перемещения вверх/вниз, а другое — влево/вправо). На боковой поверхности расположены три кнопки, взаимодействовать с которыми можно с помощью большого пальца руки.

Одно из главных отличий новинки от предыдущей модели заключается в наличии датчика с разрешением 8000 точек на дюйм (в MX Master 3 задействован датчик с разрешением 4000 точек на дюйм). По данным производителя, левая и правая кнопки новой мыши работают на 90 % тише. При нажатии кнопки мыши сохраняются тактильные ощущения, но звук при этом более приглушённый. Несмотря на наличие датчика с более высоким разрешением, мышь предназначена для офисной работы, а не для игр, в основном из-за сравнительно невысокой частоты опроса в 125 Гц.

В то время как MX Master 3S предназначена для пользователей, которые отдают предпочтение бесшумности, а не тактильным ощущениям, новые клавиатуры MX Mechanical и MX Mechanical Mini делают прямо противоположное. Предыдущие модели ориентированной на производительность в работе линейки MX, такие как MX Keys и MX Keys Mini, оснащались тихими и мягкими клавишами, взаимодействие с которыми напоминало работу на ноутбуке.

В новых клавиатурах используются механические переключатели Kailh Choc V2, которые могут быть заменены на тактильные тихие коричневые переключатели, более громкие синие и линейные красные. Низкопрофильные переключатели имеют меньший ход по сравнению с полноразмерными Cherry MX. Несмотря на то, что переключатели низкопрофильные, они обладают преимуществами полноразмерных механических аналогов, в том числе в плане обеспечения более приятных тактильных ощущений и большей надёжности.

Обе беспроводные клавиатуры отличаются хорошей автономностью. Пользователь получит до 15 дней автономной работы клавиатуры с активированной подсветкой и до 10 месяцев без неё. В конструкции клавиатур имеются датчики для включения подсветки, когда руки пользователя находятся над клавишами, а встроенный интерфейс USB Type-C обеспечивает быструю подзарядку.

Представленные мышь и клавиатуры могут запоминать до трёх сопряжённых устройств, к которым они подключаются по Bluetooth или с помощью прилагаемого беспроводного USB-адаптера, переключаясь между ними нажатием соответствующей клавиши. MX Master 3S, MX Mechanical и MX Mechanical Mini появятся в продаже в этом месяце по цене $99, $170 и $150 соответственно.