В России появились смартфоны Samsung, ввезённые по параллельному импорту — цены неприятно удивляют

Интернет-источники сообщают о том, что в российских магазинах появились смартфоны Samsung, ввезённые методом параллельного импорта, то есть без разрешения производителя. Напомним, что недавно такой ввоз был официально разрешён российскими властями на фоне ухода многих компаний из страны.

Речь идёт об аппаратах, поставленных через Казахстан, о чём свидетельствует соответствующее обозначение в маркировке моделей. Такие устройства предлагаются в магазинах DNS, «Связной» и «М.Видео», отмечает iguides.ru.

Отличить казахстанские версии смартфонов Samsung можно по буквам KZ в полном названии модели. Также при первом запуске на них не появляется экран для выбора приложений российских разработчиков, которые по закону должны быть предустановлены на продаваемых в РФ смартфонах. В остальном эти смартфоны ничем не отличаются от тех, что поставлялись бы напрямую в Россию.

Сейчас в рамках параллельного импорта в российских магазинах появились смартфоны Samsung семейства Galaxy A. Это модели Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 и Galaxy A73. Правда, стоят аппараты в полтора–два раза дороже, чем прошлогодние модели на старте продаж.

«М.Видео»:

Galaxy A13 (64 и 128 Гбайт): 19 999 и 22 999 рублей

Galaxy A23 (64 и 128 Гбайт): 24 999 и 27 999 рублей

DNS:

Galaxy A13 (64 и 128 Гбайт): 19 999 и 22 999 рублей

Galaxy A23 (64 и 128 Гбайт): 24 999 и 27 999 рублей

Galaxy A33 (128 Гбайт): 36 999 рублей

Galaxy A53 (128 и 256 Гбайт): 39 999 и 44 999 рублей

«Связной»: