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Китай намерен создать телескоп для поиска инопланетной жизни на расстоянии до 32 световых лет от Земли

В Китае разрабатывается целый ряд проектов, которые помогли бы ответить на вопрос об уникальности или массовом распространении биологической жизни во Вселенной. Один из таких проектов предполагает поиск с помощью космического телескопа двойников Земли вокруг солнцеподобных планет в относительной близости к нашей звёздной системе. Если проект будет утверждён, подходящий телескоп может быть создан и выведен космос в 2027 году.

Источник изображения: Shutterstock

Источник изображения: Shutterstock

Китайские учёные отобрали около ста звёзд в кандидаты на поиски суперземель в их обитаемой зоне — там, где температуры умеренные и вода может находиться в жидкой форме. Все выбранные звёзды удалены от нас не дальше, чем на 32 световых года. Каждая из звёз-кандидатов похожа по характеристикам на наше Солнце, чтобы считать вероятность возникновения жизни рядом с ними достаточно высокой (с учётом потока тепла, радиации, гравитации и других факторов).

На сегодняшний день теми или иными способами обнаружено свыше 5000 экзопланет (планет вне Солнечной системы). Большинство из них намного превышают размеры Земли и находятся вне пригодной для возникновения жизни зоне. Китайский проект Closeby Habitable Exoplanet Survey (CHES) позволит искать экзопланеты с массой Земли или несколько больше и находящихся на любой орбите. Почему это важно?

Сегодня астрономические средства наблюдения позволяют уверенно обнаруживать только те экзопланеты, которые пересекают диск звезды наблюдаемой системы. Это всего 0,5% из всех возможных орбит. Иначе говоря, планет может быть гораздо больше даже там, где они до сих пор не обнаружены. Помочь в их поиске должны тончайшие измерения положения звёзд в небе. Какой бы малой по сравнению со звездой ни была бы планета, она всё равно оказывает гравитационное воздействие на свою звезду.

Это значит, что звёзды с планетарными системами постоянно совершают в небе небольшие движения. Зафиксировав эти движения, можно достаточно точно рассчитать размеры невидимой с такого расстояния планеты и вычислить её орбиту. И эта орбита может быть практически любого наклонения по отношению к нашему полю зрения.

Новая лазерная методика измерения, положенная в основу телескопа CHES, будет обладать в 10 раз большей точностью, чем какая-либо современная система для подобных целей. Точность измерения такая, что система позволит с Земли различить перемещение объекта на Луне на один миллиметр. Если проект телескопа будет утверждён экспертами в этом году, в космос его смогут вывести через пять лет. Расположить телескоп CHES учёные планируют в точке Лагранжа L2 на удалении 1,5 млн км от Земли. Именно там сейчас находится телескоп «Джеймс Уэбб».

Телескоп CHES не единственный китайский проект по поиску признаков биологической жизни во Вселенной. Научное сообщество Китая изучает ещё как минимум три предложения, связанных с обнаружением экзопланет. Так, проект Earth 2.0 будет использовать семь телескопов для исследования экзопланет в галактике Млечный Путь, с транзитным подходом, аналогичным телескопу Kepler, но с полем зрения в 10 раз большим. Как и CHES, Earth 2.0 также должен пройти экспертизу в июне, и в случае одобрения его запуск запланирован на 2026–2027 годы.

На стадии концептуальной разработки находится проект Miyin, в рамках которого планируется использовать несколько небольших телескопов для поиска пригодных для жизни планет. Также есть очень амбициозный космический телескоп под названием HABITATS (HABItable Terrestrial planetary ATmospheric Surveyor). Этот аппарат с 6-метровой апертурой предназначен для обнаружения молекул воды, кислорода и озона в атмосфере экзопланет и должен начать работу в течение 15–20 лет.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: астрономия, телескоп, экзопланеты
астрономия, телескоп, экзопланеты
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