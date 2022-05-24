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AMD выпустила драйвер Adrenalin Edition 22.5.2 с поддержкой новых игр, оптимизациями и исправлениями старых ошибок

Компания AMD выпустила новую версию графического драйвера Software Adrenalin Edition 22.5.2. В нём содержится поддержка игры Sniper Elite 5, поддержка обновления для Hitman 3 с трассировкой лучей, новые расширения для API Vulkan, а также различные оптимизации для повышения производительности видеокарт Radeon RX 6000 в играх.

Источник изображения: IO Interactive

Источник изображения: IO Interactive

Производитель также добавил поддержку технологии Radeon Super Resolution (RSR) для интегрированных графических ядер мобильных процессоров Ryzen 6000. В настройках приложения Radeon появился ползунок «Эффект резкости», который добавляет регулировку резкости RSR.

Источник изображения: Rebellion

Источник изображения: Rebellion

В новой версии драйвера компания представила новое ПО для повышения конфиденциальности. Оно основано на технологии отслеживания взгляда, созданной в сотрудничестве с командой Eyeware. Приложение отслеживает движение глаз пользователя и показывает только то место на экране, на которое он смотрит, затемняя всё остальное.

AMD также сообщает об оптимизации производительности в играх с использованием DirectX 11 на картах серии Radeon RX 6000. Так, новая версия драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 22.5.2 предлагает до 8 % увеличенную по сравнению с предыдущей версией драйвера производительность в играх на DirectX 11 с использованием ускорителя Radeon RX 6950 XT.

В новой версии драйвера проведена работа по оптимизации технологии AMD Smart Access Memory (SAM) для игр Death Stranding и Watch Dogs Legion:

  • до 10 % прироста в Death Stranding при настройках 1440p Very High и до 13 % в Watch Dogs: Legion на Radeon RX 6950 XT;
  • до 12 % прироста в Death Stranding при настройках 1440p Very High и до 24 % в Watch Dogs: Legion на Radeon RX 6750 XT;
  • до 6 % прироста в Death Stranding при очень высоких настройках 1440p и до 6 % в Watch Dogs: Legion на Radeon RX 6650 XT.

Список известных проблем:

  • в игре Fortnite могут наблюдаться просадки производительности при использовании многопоточного рендеринга и DirectX 11 на видеокартах Radeon RX 6900 XT;
  • в игре Call of Duty: Warzone на карте Caldera при использовании видеокарт Radeon RX 6900 XT могут наблюдаться «заикания» изображения;
  • функция Instant Replay на видеокартах Radeon RX 6900 XT использует больше, чем ожидалось, ресурсов центрального процессора;
  • показатель «Загрузка GPU» может «застрять» на 100 % в приложении мониторинга Radeon после выхода из игры на видеокартах Radeon RX 570;
  • при сворачивании игры и переключении на вкладку просмотра видео на видеокартах Radeon RX 6700 XT может наблюдаться мерцание чёрного экрана;
  • использование технологии масштабирования Radeon Super Resolution на мониторах с разрешением 2560 × 1600 пикселей может привести к зависанию системы. В качестве временного решения AMD рекомендует установить для режима масштабирования дисплея значение «Полная панель»;
  • расширенная синхронизация может вызвать появление чёрного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Пользователи, у которых могут возникнуть проблемы с включённой расширенной синхронизацией, должны её отключить;
  • метрики производительности в приложении Radeon и функции ведения журнала могут периодически сообщать об очень высоких и неверных значениях тактовой частоты памяти.

Загрузить свежую версию графического драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 22.5.2 можно с официального сайта компании AMD.

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Рубрики: Новости Software, Драйверы,
Теги: radeon software, драйверы, hitman 3, sniper elite 5, amd
radeon software, драйверы, hitman 3, sniper elite 5, amd
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