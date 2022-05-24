Наушники AirPods Pro 2 выйдут во второй половине 2022 года и получат порт Lightning для зарядки

Apple AirPods Pro первого поколения поступили в продажу в октябре 2019 года, а скоро, похоже, появится второе поколение этих наушников. По словам известного эксперта по продукции Apple, аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), массовое производство AirPods Pro 2 начнётся уже во второй половине 2022 года.

Как заявил Куо в Twitter, выпуск новинки начнётся во второй половине года — наушники будут производиться во Вьетнаме. Это косвенно свидетельствует о намерении Apple продолжать снижать зависимость от китайских производственных мощностей. Ранее издание The Wall Street Journal уже сообщало, что компания проинформировала некоторых поставщиков о постепенном переносе выпуска во Вьетнам и Индию.

По словам Куо, решение Apple перенести производство AirPods Pro 2 во Вьетнам может быть связано с тем, что цепочка поставок для модели не слишком сложна, а производственная среда во Вьетнаме благоприятнее, чем в Китае. Известно, что сейчас AirPods Pro выпускаются как в Китае, так и во Вьетнаме, но Куо уверен, что фокус производственных проектов в этом году будет всё сильнее смещаться в пользу Вьетнама. При этом в первоначальной фазе вероятно тестовое производство и совершенствование AirPods Pro 2 именно в Поднебесной.

Что касается возможностей и особенностей новинки, Куо прогнозирует, что она будет по-прежнему использовать для зарядки фирменный порт Lightning. Тем, кто надеялся на появление USB Type-C, рассчитывать пока не на что. Ранее в этом месяце Куо сообщал, что Apple уже тестирует iPhone 15 с портом USB Type-C. Аналитик также предсказал, что с переходом iPhone на USB Type-C производитель переведёт на него и аксессуары, включая AirPods.

В числе прочих прогнозируемых особенностей: новый форм-фактор, добавление функций контроля здоровья и датчиков, позволяющих использовать наушники в качестве фитнес-трекеров, а также поддержка воспроизведения звука без потерь. Ранее Apple сообщала, что однажды AirPods дополнят систему контроля здоровья Apple Watch — датчики позволят обогатить данными фитнес-экосистему.