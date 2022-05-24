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Глава Intel: технологическая отрасль продолжит консолидироваться — крупные компании будут поглощать мелкие

В этом году курсы акций компаний технологического сектора преимущественно снижаются, хотя в прошлом они неплохо росли. Комментируя возможность сделки между Broadcom и VMware, бывший глава последней — Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), заявил о высокой вероятности ускорения консолидации отрасли в таких условиях, а также увеличении числа первичных размещений акций.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

До того, как возглавить Intel в феврале прошлого года, Патрик Гелсингер на протяжении восьми лет руководил компанией VMware, поэтому в интервью телеканалу Bloomberg он на этой неделе заявил, что новость о намерениях Broadcom поглотить этого разработчика взволновала его и вызывала противоречивые чувства. «Если это поможет VMware расширить свой бизнес и добиться ускорения инновационного развития, то это к лучшему, а если не поможет — плохо», — категорично заявил Гелсингер.

Поскольку капитализация многих компаний снизилась, Патрик Гелсингер видит подходящие условия для дальнейшей консолидации отрасли. Крупные компании будут поглощать более мелкие. Как на этой неделе сообщило издание The Wall Street Journal, компания Broadcom готова отдать по $140 за каждую акцию VMware, что соответствует сумме сделки в районе $60 млрд. На этом фоне курс акций последней из компаний вырост почти на 25 % до $119,43.

Патрик Гелсингер также не исключает, что компании будут чаще выходить на публичный фондовый рынок в поисках средств для финансирования своей деятельности. Сама Intel рассчитывает вывести до конца года на IPO купленную в 2017 году израильскую компанию Mobileye, которая специализируется на разработке компонентов и программного обеспечение для систем активной помощи водителю. Глава Intel также добавил, что не видит причин для устранения дефицита полупроводниковых компонентов на рынке до 2024 года.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: intel, broadcom, vmware, отрасль, рынок
intel, broadcom, vmware, отрасль, рынок
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