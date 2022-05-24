Ещё 12 игр получили поддержку технологии NVIDIA DLSS

Компания NVIDIA в рамках своего выступления на Computex 2022 сообщила о 12 играх, которые недавно получили или скоро получат поддержку технологии интеллектуального масштабирования NVIDIA DLSS.
Список проектов, которые были упомянуты NVIDIA в рамках выступления на выставке, вместе с перечнем заявленных технологий выглядит следующим образом:
- F1 22 (DLSS, трассировка лучей);
- Deep Rock Galactic (DLSS, DLAA);
- Raji: An Ancient Epic (DLSS, трассировка лучей);
- Vampire: The Masquerade — Swansong (DLSS);
- Propnight (DLSS);
- Ghost (DLSS);
- Hydroneer (DLSS);
- Warstride Challenges (DLSS и Reflex);
- LEAP (DLSS);
- Loopmancer (трассировка лучей, DLSS);
- Turbo Sloths (трассировка лучей, DLSS);
- Icarus (DLSS, Reflex).
Эффект от внедрения технологий NVIDIA можно оценить по ссылкам в списке выше. Напомним также, что социальный стелс-экшен Hitman 3 сегодня должен получить патч 3.11 с поддержкой трассировки лучей и DLSS.
Представители NVIDIA утверждают, что при активации всех графических изысков в этой игре (включая более качественные тени и отражения с трассировкой лучей) технология интеллектуального масштабирования позволяет добиться увеличения частоты кадров почти в два раза в разрешении 4K.
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