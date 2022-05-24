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Ещё 12 игр получили поддержку технологии NVIDIA DLSS

Компания NVIDIA в рамках своего выступления на Computex 2022 сообщила о 12 играх, которые недавно получили или скоро получат поддержку технологии интеллектуального масштабирования NVIDIA DLSS.

Источник изображения: RocketWerkz

Источник изображения: RocketWerkz

Список проектов, которые были упомянуты NVIDIA в рамках выступления на выставке, вместе с перечнем заявленных технологий выглядит следующим образом:

Эффект от внедрения технологий NVIDIA можно оценить по ссылкам в списке выше. Напомним также, что социальный стелс-экшен Hitman 3 сегодня должен получить патч 3.11 с поддержкой трассировки лучей и DLSS.

Представители NVIDIA утверждают, что при активации всех графических изысков в этой игре (включая более качественные тени и отражения с трассировкой лучей) технология интеллектуального масштабирования позволяет добиться увеличения частоты кадров почти в два раза в разрешении 4K.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Моды, патчи, дополнения,
Теги: dlss, nvidia
dlss, nvidia
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