SpaceX стала предлагать подключение к Starlink для домов на колёсах, но за дополнительные $25 в месяц

Компания SpaceX продолжает наращивать спутниковую группировку Starlink и уже довольно давно предоставляет в ряде регионов стационарный широкополосный доступ в интернет. Теперь же стало известно, что за дополнительные $25 в месяц клиенты компании смогут использовать терминалы Starlink в домах на колёсах, т.е. спутниковый интернет будет доступен в поездках.

Для использования сервиса Starlink в доме на колёсах пользователю потребуется оформить стандартное домашнее подключение с привязкой к фиксированному адресу. Кроме того, при использовании спутникового интернета вне дома пользователь будет лишён приоритета на обслуживание, из-за чего связь может быть менее стабильной и быстрой, если пользователь находится в одном из районов с высокой нагрузкой на спутниковую сеть компании. Также отмечается, что использовать Starlink в движении не удастся, да и сама антенна слишком велика для установки на авто. Её придётся каждый раз ставить на крышу фургона во время стоянки, а затем убирать при переезде.

В настоящее время на территории США стоимость комплекта оборудования для подключения к сети Starlink составляет $599, а ежемесячная плата — $110. С дополнительной услугой для «мобильных пользователей» цена составит $135. Несмотря на это, возможность подключения к интернету через сеть Starlink может оказаться полезной, когда нет других вариантов, например, во время путешествия по отдалённым районам.