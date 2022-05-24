NVIDIA и ASUS представили ROG Swift 500Hz — первый в мире игровой монитор с частотой обновления 500 Гц

Сегодня на выставке Computex 2022 компанией NVIDIA был представлен игровой монитор ASUS ROG Swift 500Hz, созданный в сотрудничестве с ASUS и её игровым подразделением Republic of Gamers. Монитор оснащён 24,1-дюймовой панелью Esports-TN (E-TN) с разрешением Full HD (1920×1080 точек) и рекордной на сегодняшний день частотой обновления до 500 Гц.

NVIDIA охарактеризовала новинку как «дисплей для киберспорта с G-Sync с самой низкой задержкой и самой высокой частотой обновления из когда-либо созданных». До этого самой высокой частотой в серии ASUS ROG Swift обладал монитор ASUS ROG Swift 360Hz с частотой 360 Гц, вышедший в 2020 году.

ASUS и NVIDIA разработали новые киберспортивные дисплеи с поддержкой G-SYNC с частотой 500 Гц, настроенные специально для соревновательных игр, таких как CS:GO, Valorant, Overwatch и League of Legends.

Монитор поддерживает режим NVIDIA G-SYNC Esports Mode с функцией Esports Vibrance, обеспечивающей отображение более ярких цветов. Также поддерживается технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer, позволяющая снизить задержку ввода системы «путём оптимизации как аппаратного обеспечения, так и игры», что, как утверждает компания, делает геймеров в многопользовательских играх более конкурентоспособными, а в однопользовательских играх — более восприимчивыми.

Технология Reflex поддерживается графическими картами GeForce, начиная с серии 900. По словам компании, ежемесячно NVIDIA Reflex используется более чем 20 млн игроков, что делает её одной из самых успешных технологий NVIDIA.

Коммуникационные возможности ASUS ROG Swift 500Hz включают порт DisplayPort 1.4, порт HDMI 2.0, два порта USB 3.2 и аудиоразъём для наушников.

Остальные спецификации монитора неизвестны, как и цена, а также сроки поступления в продажу.