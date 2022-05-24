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Philips выпустит OLED-телевизоры с поддержкой NVIDIA GeForce NOW и G-Sync

На выставке Computex 2022 компания NVIDIA объявила о продолжении сотрудничества с компанией Philips в сфере создания телевизоров. Компания заявила, что новейшие OLED-телевизоры Philips совместимы с технологией NVIDIA G-Sync и поддерживают платформу NVIDIA GeForce NOW, позволяющую транслировать игры из облака.

Источник изображения: Philips

Источник изображения: Philips

В 2021 году Philips и NVIDIA совместно выпустили одни из первых в мире телевизоров, совместимых с технологией синхронизации изображения G-Sync и с поддержкой интерфейса HDMI 2.1. Теперь бренды продолжают сотрудничество.

«GeForce NOW мгновенно превращает практически любое устройство в игровой ПК, о котором вы всегда мечтали. Запускайте самые требовательные ПК-игры с любых устройств», — говорится на сайте NVIDIA. Новейшие телевизоры Philips OLED807 и OLED707 поддерживают GeForce NOW.

В семействах телевизоров Philips OLED807 и OLED707 доступны модели с размером дисплея 48, 55, 65 и 77 дюймов по диагонали. Они обладают разрешением 4К и частотой 120 Гц. Реализована фирменная технология подсветки Ambilight, которая усиливает впечатления во время игр.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: philips, nvidia, телевизор, смарт-тв, смарт-телевизоры, computex 2022
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