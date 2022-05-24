К своей первой годовщине снайперский шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 достиг 1 млн проданных копий

Польское новостное агентство PAP со ссылкой на совет директоров студии CI Games раскрыло информацию о новых успехах её снайперского шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Напомним, к 31 июля 2021 года консолидированная выручка от продаж Sniper Ghost Warrior Contracts 2 превысила расходы на её создание и игра начала приносить своим создателям прибыль.

Как стало известно, к настоящему моменту суммарные продажи Sniper Ghost Warrior Contracts 2 превысили 1 млн копий. На достижение этой вершины у проекта ушло без малого 12 месяцев — релиз состоялся 4 июня 2021 года.

События Sniper Ghost Warrior Contracts 2 разворачиваются на территории Ближнего Востока. Игрокам в роли снайпера под псевдонимом Жнец нужно «сокрушить коварный преступный синдикат и призвать к ответу его лидеров».

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 доступна на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В июле 2021 года игра получила бесплатное дополнение Butcher’s Banquet с новым регионом и заданиями.