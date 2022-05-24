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Созданный в России плазменный ракетный двигатель VERA прошёл огневые испытания и готов к тестам в космосе

Лаборатория плазменных ракетных двигателей института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ завершила огневые испытания силовой установки в составе наноспутника формата CubeSat 3U. Испытания позволили учёным проверить электромагнитную совместимость двигателя с остальными системами космического аппарата и, в первую очередь, с электронными компонентами бортовой системы спутника. Всё работало без нареканий, что позволяет перейти к испытаниям в космосе.

Источник изображения: НИЯУ МИФИ

Источник изображения: НИЯУ МИФИ

«По результатам испытаний мы не выявили никакого негативного влияния двигателя на системы спутника. Ни во время испытаний, ни при последующей тщательной проверке в лаборатории изготовителя мы не обнаружили никаких поломок или сбоев в работе электронных компонентов. Это значит, что двигательная установка полностью готова к эксплуатации в реальных космических полётах», — рассказал руководитель лаборатории плазменных двигателей Института ЛаПлаз Игорь Егоров.

Плазменная двигательная установка VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly) уникальна тем, что будет обслуживать наноспутники весом до 4 кг. Сегодня электронная база компонентов позволяет собрать множество компактных платформ для связи и дистанционного зондирования Земли. Но чтобы двигать всё это по орбите и в конце эксплуатации сводить с орбиты, чтобы не увеличивать объём космического мусора, нужны особые двигатели — компактные, эффективные и достаточной мощности. Двигатель VERA отвечает всем поставленным условиям, а огневые испытания в составе спутника в сборе доказали его безопасность для бортовой электроники.

В частности, главные опасения исследователей вызывал приёмник автоматической идентификационной системы (AIS), поскольку его антенна попадает в зону действия плазменной струи двигателя. По результатам испытаний эти опасения были отброшены.

Источник изображения: СПУТНИКС

Источник изображения: СПУТНИКС

Позже в этом году два плазменных двигателя VERA в составе наноспутников полетят на ракете «Союз-2» на солнечно-синхронную орбиту. Их задача – разведение наноспутников, занимающихся отслеживанием перемещения морских судов в орбитальной плоскости для увеличения площади наблюдения. В перспективе подобные кубсаты помогут создать группировку из десятков наноспутников, которая ежедневно будет собирать и передавать в центр управления данные о перемещении всех гражданских судов по всей площади Земли.

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Рубрики: Новости Hardware, космос, российская наука и промышленность,
Теги: ракетный двигатель, мифи, спутники, российские разработчики
ракетный двигатель, мифи, спутники, российские разработчики
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