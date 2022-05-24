Готический роглайт Vampire Survivors получил обновление с новыми механиками и бонусным уровнем

Разработчик Лука Галанте (Luca Galante), использующий псевдоним poncle, выпустил обновление для своего успешного экшен-роглайта Vampire Survivors. Патч добавил новый контент, в том числе бонусный уровень, новые механики и оружие.

В Steam Community разработчик перечислил не все новшества и изменения патча. Подробнее о новом контенте рассказали пользователи Reddit (в записи содержатся спойлеры).

Обновление 0.6.1 добавило следующий контент:

бонусный уровень Moonglow;

новую реликвию, открывающую доступ к двум второстепенным геймплейным механикам;

две новые арканы;

дополнительный ранг для усиления параметра Skip;

торговца, у которого можно получить предметы и улучшения за золото;

два новых вида оружия;

трёх новых персонажей, в том числе одного секретного.

Прочие изменения:

в два раза снижена длительность действия оружия Shadow Pinion и Valkyrie Turner, а их ударная атака теперь имеет бонус в зависимости от того, как долго она заряжалась;

аркана XIX — Heart of Fire теперь влияет на ударную атаку Valkyrie Turner и Phiera Der Tuphello;

каждое дополнительное очко, вложенное в броню, теперь повышает ответный урон на 10 % (ответный урон сейчас действует для NO FUTURE и арканы XIX);

реролл (переброс) для аркан;

возможность заранее оценить музыку и музыкальные моды на экране выбора карты.

По словам автора, ему пришлось выпустить патч с меньшим количеством контента из-за большого объёма работы, связанной с устранением проблем с сохранениями на macOS и в Steam Cloud, а также обновлением 0.7.

«Прошу прощения за неудобства и надеюсь, что вам понравятся небольшие новые механики из свежего патча, — написал Галанте. — Одна из них создана прежде всего для тех, кто продолжает получать удовольствие от игры, даже когда всё уже разблокировано. Не думайте, что вам придётся совершать монотонные действия ради этих новых бонусов. Использовать их необязательно — весь будущий контент, разблокируемые возможности и достижения ориентированы на базовые характеристики и усиления (кроме Curse)».

В Vampire Survivors пользователи должны выживать в получасовых раундах, отражая бесконечные волны противников — летучих мышей, привидений, скелетов и других монстров. Роглайт отличается минималистичным геймплеем: атаки совершаются автоматически, а игрок должен лишь перемещаться по экрану и выбирать умения и улучшения.

Vampire Survivors вышла в раннем доступе на ПК (Steam и Microsoft Store) 17 декабря 2021 года, а в мае появилась в Game Pass. За всё время игра собрала на площадке более 94 тысяч отзывов, на основании которых имеет рейтинг 98 %. Покупатели называют её очень затягивающей и хвалят разработчика за активную поддержку проекта.

Финальный релиз должен состояться в конце 2022-го — начале 2023 года.