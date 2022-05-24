Калифорния намерена усилить ответственность социальных медиа за формирование зависимостей у детей

В понедельник Ассамблея штата Калифорния одобрила законопроект, согласно которому социальные медиакомпании будут нести ответственность за нанесение вреда несовершеннолетним, пристрастившимся к их развлекательному контенту. Платформы вроде Instagram * и TikTok могут заставить платить штрафы в размере до $25 000.

«Зависимость» в документе определяется как состояние, при котором детям до 18 лет наносится физический, психический, эмоциональный, материальный или мешающий развитию вред, и которые при этом хотели бы проводить меньше времени в социальных медиасетях, но неспособны отказаться от них из-за своей одержимости.

В законопроекте упомянуты компании, общий доход которых за предыдущий год составил не менее $100 млн. Судя по всему, основной целью являются социальные сети вроде Facebook * и прочие игроки, доминирующие на мировом рынке. Нововведение, если будет принято, не коснётся стриминговых видеосервисов вроде Netflix и компаний, обеспечивающих услуги электронной почты или обмена сообщениями.

По словам автора законопроекта Джордана Каннингема (Jordan Cunningham), «эра неограниченных социальных экспериментов над детьми закончилась и пора защищать их». Голосование в понедельник было ключевым, но не последним шагом для принятия закона. Теперь законопроект должен одобрить Сенат штата, но до этого пройдут недели дискуссий между законодателями и адвокатами.

Предполагается, что медиакомпании получат две возможности избежать ответственности в суде. Если законопроект станет законом, он вступит в силу с 1 января следующего года. Компании могут устранить функции, вызывающие зависимость у детей, до 1 апреля — тогда они не будут обязаны отвечать за причинённый ущерб.

Кроме того, компании могут приобрести «иммунитет» от исков, если будут регулярно проводить аудит своих сервисов, выявляя и устраняя функции, которые могут вызывать зависимость у детей.

Несмотря на подобные варианты выхода из положения, бизнес-группы высказались против законопроекта. Группа TechNet, в которой состоят главы и топ-менеджмент технологических компаний, написали законодателям, что в случае, если законопроект станет законом, социальные медиакомпании и онлайн-сервисы будут просто вынуждены полностью прекратить обслуживание детей до 18 лет и начнут применять строгие меры верификации возраста — нет ни одного бизнеса, который был бы готов пойти на риск столкнуться с судебным преследованием, связанным с пострадавшими несовершеннолетними.