Samsung инвестирует $356 млрд в производство чипов и другие приоритетные направления до 2026 года

Динамика цен на память регулярно позволяет Samsung Electronics оспаривать звание крупнейшего поставщика чипов в борьбе с Intel, но чтобы удержаться на вершине рейтинга, корейский гигант должен вкладываться в собственное развитие. До 2026 года на приоритетные направления бизнеса будет выделено $356 млрд, и производство электроники попало в их число.

Как поясняет Reuters, в августе 2021 года, сразу после освобождения из мест лишения свободы вице-президента и формального наследника империи Samsung Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong), руководство компании заявило о намерениях инвестировать в собственное развитие около $190 млрд. Теперь цели уточнены: горизонт инвестиций определён до 2026 года включительно, на пятилетку, а сумма увеличена до $356 млрд. В целом, величина капитальных вложений Samsung за ближайшую пятилетку должна оказаться на 30 % выше, чем в предыдущую.

Впрочем, полупроводниковому бизнесу Samsung из этой суммы достанется лишь некоторая часть, второй важнейшей сферой инвестиций в компании считают биофармокологические технологии. Со временем, как считают в Samsung, эта сфера бизнеса станет для компании столь же успешной, как и полупроводники. Интересно, что производство тяговых аккумуляторов для транспортных средств в число приоритетных направлений для инвестиций не вошло.

Примечательно, что около 80 % капитальных вложений будут освоены на территории Южной Кореи, хотя это и не означает отказа от инвестиций за пределами страны. В США, например, Samsung Electronics рассчитывает построить второе предприятие по контрактному производству полупроводниковых компонентов, потратив на это около $17 млрд.

В сфере полупроводников Samsung Electronics будет делать ставку на производство микросхем памяти и чипов сторонних заказчиков с использованием передовых технологий и материалов, которые будет разрабатывать самостоятельно. Новым компоновочным решениям тоже будет уделяться особое внимание, что должно позволить объединять в одной упаковке вычислительные компоненты и микросхемы памяти.

К перспективным направлениям бизнеса, достойным серьёзных инвестиций, в Samsung относят технологии искусственного интеллекта и сети связи нового поколения. До 2026 года корейский конгломерат рассчитывает создать около 80 тысяч новых рабочих мест, преимущественно в сфере производства полупроводников и биофармакологическом секторе. Будут выделяться средства на сотрудничество с академическими учреждениями и целевое обучение студентов. Перспективные молодые компании смогут рассчитывать на поддержку Samsung через механизмы венчурного инвестирования.