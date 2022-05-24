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MSI подсмотрела у Gigabyte и делает свою материнскую плату с разъёмами на изнанке

Похоже, компания Gigabyte со своими комплектующими Project Stealth с портами «наизнанку» задала новый тренд. Компания MSI ведёт разработку материнской платы Project Zero для процессоров Alder Lake, у которой все разъёмы для подключения проводов перенесены на тыльную сторону.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Основной для Project Zero стала материнская плата MSI MEG Unify, вероятнее всего, на чипсете Intel Z690. Компания решила переместить у платы разъёмы для подключения накопителей SATA, 24-контактного кабеля питания, коннекторы EPS для питания процессора, а также как минимум один из разъёмов USB.

Обычная MSI MEG Unify Z690. Источник изображения: Twitter / @g01d3nm4ng0

Обычная MSI MEG Unify Z690. Источник изображения: Twitter / @g01d3nm4ng0

Весьма вероятно, что нижние разъёмы USB и другие порты для подключения фронтальной панели корпуса также были перенесены на тыльную сторону материнской платы. Ракурс опубликованных фотографий Project Zero не позволяет установить точно, однако теперь места, где обычно размещены коннекторы USB и фронтальной панели закрыты кожухом.

MSI Project Zero

MSI Project Zero

Планирует ли MSI выпустить подобную материнскую плату в продажу, как на это решилась Gigabyte, пока неизвестно. Следует отметить, что для использования плат с тыльным расположением разъёмов также требуется пересмотреть дизайн компьютерного корпуса. Gigabyte этот вопрос решила, модернизировав свой корпус Aorus C300G. В то же время компания считает, что расположение проводов питания с внутренней стороны материнской платы не только повышает эстетичность финальной сборки, но и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы.

MSI Project Zero. Источник изображения: Twitter / @g01d3nm4ng0

MSI Project Zero. Источник изображения: Twitter / @g01d3nm4ng0

Планирует ли MSI также проводить эксперименты с графическими ускорителями и своими компьютерными корпусами, как это сделала Gigabyte, пока неизвестно.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: msi, материнская плата, прототип
msi, материнская плата, прототип
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